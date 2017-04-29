احسان روشن‌روان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این تعداد مراجعه‌کننده به مراکز ثابت و سیار خون‌گیری خراسان شمالی، یک هزار و ۳۰۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی بابیان اینکه تعداد ۵۳ نفر از اهداکنندگان را بانوان تشکیل دادند، افزود: در حال حاضر شاخص اهدای خون بانوان در خراسان شمالی ۶.۰۶ درصد است.

مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی شاخص اهدای خون استان در سال جاری را ۶۴ درصد عنوان کرد.

روشن‌روان بابیان اینکه اهدای بیش از دومرتبه خون در سال را اهدای مستمر گویند، تصریح کرد: این شاخص در حال حاضر در خراسان شمالی ۷۳ درصد است.

وی شاخص جذب اهداکننده را نیز ۲۶ درصد اعلام کرد و گفت: طی سال‌های گذشته شاهد مشارکت بانوان در این عرصه هستیم که امیدواریم ضریب مشارکت بانوان در سال جاری افزایش یابد.