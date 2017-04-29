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۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی:

دولت پاکستان به وظیفه خود در قبال مرزها عمل کند

دولت پاکستان به وظیفه خود در قبال مرزها عمل کند

زاهدان -جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در بازدید از مرز میرجاوه گفت: ما از دولت پاکستان می خواهیم که به وظیفه خود در قبال مرزها عمل کند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر امروز در هنگ مرزی میرجاوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هیچ عبادتی بالاتر از حفظ تمامیت ارضی نیست زیرا امنیت و آرامش در کشور را مدیون رشادت های مرزبانان در نقطه صفر مرزی هستیم.

وی با اشاره به حادثه مرز میرجاوه  افزود: در بررسی های انجام شده این حادثه فاقد هر گونه وجهه نظامی و تاکتیکی بوده و تنها با هدف ضربه زدن به مردم منطقه و جلوگیری از پیشرفت این خطه صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص با دولت پاکستان رایزنی های دیپلماتیک انجام شده و مراتب اعتراض دولت و مرزبانی اعلام شده است.

وی گفت: با پیگیری هایی که انجام می شود قطعا  عاملین حادثه به سزای اعمالشان خواهند رسید و این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور گفت:  ما می توانیم امنیت را در آن سوی مرز نیز تامین کنیم اما احترام به حاکمیت کشور همسایه نیز در اولویت ما قرار دارد.

وی افزود:  ما از دولت پاکستان می خواهیم که به وظیفه خود در قبال مرزها عمل کند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

کد مطلب 3965008

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    نظرات

    • ایثارگر IR ۲۱:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      عزیزم به امید دولت ننشینید به عزیزان سپاه بگوئید در گونی این تروریست ها را وارد ایران کنند تا پاکستان هم خجالت بکشد.

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