دولت پاکستان به وظیفه خود در قبال مرزها عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر امروز در هنگ مرزی میرجاوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هیچ عبادتی بالاتر از حفظ تمامیت ارضی نیست زیرا امنیت و آرامش در کشور را مدیون رشادت های مرزبانان در نقطه صفر مرزی هستیم.

وی با اشاره به حادثه مرز میرجاوه افزود: در بررسی های انجام شده این حادثه فاقد هر گونه وجهه نظامی و تاکتیکی بوده و تنها با هدف ضربه زدن به مردم منطقه و جلوگیری از پیشرفت این خطه صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص با دولت پاکستان رایزنی های دیپلماتیک انجام شده و مراتب اعتراض دولت و مرزبانی اعلام شده است.

وی گفت: با پیگیری هایی که انجام می شود قطعا عاملین حادثه به سزای اعمالشان خواهند رسید و این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور گفت: ما می توانیم امنیت را در آن سوی مرز نیز تامین کنیم اما احترام به حاکمیت کشور همسایه نیز در اولویت ما قرار دارد.

وی افزود: ما از دولت پاکستان می خواهیم که به وظیفه خود در قبال مرزها عمل کند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.