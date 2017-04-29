داوری جزئی از فوتبال است/ می خواهم در ماشین سازی بمانم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی بعداز بازی دو تیم ماشین سازی و سیاه جامگان مشهد اظهار داشت: بازیکنان تیمم با شرف و غیرت بازی کردند و سرنوشت ما این بود که پنالتی گل نشود.

وی با بیان اینکه قاسمی نژاد بهترین پنالتی زن ما بود، گفت: در سه روز گذشته پنالتی های زیادی تمرین کردیم ولی سرنوشت ما این بود پنالتی گل نشود.

کاظمی با تاکید بر اینکه چند بازیکن را نداشتیم و سقوط کرده بودیم، گفت: امروز فقط 13 نفر داشتیم و بازیکنانم باغیرت بازی کردند.

وی با اشاره به اینکه تیم مشهدی شانس آورد، افزود: تیم حریف برای جنگیدن آمده بود.

سرمربی ماشین سازی در خصوص داوری بازی نیز گفت: درباره داوری حرفی نمی زنم ولی خود داور گفت تو هیچوقت اعتراض نکردی.

کاظمی با تاکید بر اینکه ما با شرافت بازی خواهیم کرد، گفت: بازی ما برای سه تیم بالای جدول مهم است.

وی با اشاره به اینکه مشکل فنی باعث سقوط ما نبود، گفت: چند بازیکن خواسته های فنی را برآورده نکردند.

وی با بیان اینکه دوست دارم در ماشین سازی بمانم، گفت: هر مشکلی باشد جواب می دهم. به بچه ها گفتم اخلاق را نباید ببازید.