به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی کارگردان عرصه مستند درباره مستند «چوب بستنی» گفت: برای تحقیق و عکاسی یک کار سازمانی به محلی رفته بودم و در آنجا کارخانه‌ای را دیدم که چوب بستنی تولید می‌کرد و این سوال برای من ایجاد شد که قصه تولید چوب بستنی چیست.

طالبی ادامه داد: در این مستند چالش‌های واردات و تولید چوب بستنی در ایران را به تصویر کشیده‌ام و نشان دادم آنقدر این مساله در ایران مهم بوده که حتی کار به مجلس و انتقاد رییس مجلس درباره آن هم کشیده شده اما نتیجه‌ای به دست نیامده بود.

وی تصریح کرد: در نهایت در سال ۹۲، یک جوان با ابتکاری که به خرج می‌دهد در شهرستان زرندیه استان مرکزی دست به احداث کارخانه تولید چوب بستنی می‌زند که عملا خیلی از نیازهای کشور در این زمینه را برطرف می‌کند و از طرفی اشتغال‌زایی می‌شود.

این کارگردان تاکید کرد: مهمترین هدف من از ساخت این مستند بیان نگاه انتقادی و پژوهش گرانه‌ای بود که سعی کردم در لفافه طنز و کنایه به این موضوع به ظاهر پیش پا افتاده و گذرا بپردازم تا دیگر به راحتی از کنار مساله‌ای که تقریبا هر روز با آن درگیر هستیم، عبور نکنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان اش درباره مستندسازی در کشور بیان کرد: مهمترین مشکل مستندسازی در ایران بحث تامین بودجه است، اگر کسی هم به عنوان حامی برای مستند فراهم شود دیدگاه خاص خودش را دارد و هنرمند را تحت الشعاع قرار می‌دهد به همین دلیل مسایل مالی مهمترین مشکل فعالان این حوزه است.

طالبی در پایان افزود: مشکل دیگر این عرصه تولید مستندهایی است که حاصل پژوهش زیادی نیست و غالبا هم دیده نمی‌شوند و افراد کمی هستند که با پژوهش کامل، کار را تولید می‌کنند و کاملا هم دیده می‌شود.