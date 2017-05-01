۱۷۴ میلیون دلار کالا از گمرکات استان کرمان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد و ارزش افزوده ای که در کشور تولید می شود مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های این وزارتخانه در استان ها است.

وی با اشاره به اینکه در استان کرمان بر اساس آمار سال ۹۲ که اکنون این آمارها ارتقاء پیدا کرده است؛ ۳۷ درصد تولید ناخالص استان کرمان در سه بخش سازمانی صنعت، معدن و تجارت است، بیان کرد: ۱۵ درصد آن مربوط به صنعت، ۱۲ درصد معدن و ۱۰ درصد تجارت است و بر اساس سند راهبردی هدف ما این است تا پایان برنامه ششم توسعه این سهم را به ۴۸ درصد ارتقاء بدهیم.

حسینی نژاد گفت: اگر این ها را تفکیک و با سهم های کشوری مقایسه کنیم ۳.۲ درصد تولید ناخالصی کشور مربوط به صنعت استان کرمان، ۲.۱ درصد مربوط به تجارت است؛ اما چیزی که استان کرمان را متمایز کرده بخش معدن است که با ۳۹ درصد جی دی پی کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان عنوان کرد: توانستیم ذخایر معدنی استان کرمان را از ۴.۷ میلیارد تن طی سال های گذشته اثبات شده بود آن را با افزایش ذخایری که در سال ۹۴ و ۹۵ اثبات کرده ایم به ۵.۸ میلیارد تن افزایش پیدا کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته تکمیل زنجیره ارزش فولاد و مس در استان کرمان بود تا از خام فروشی این محصولات جلوگیری شود.

حسینی نژاد تصریح کرد: خوشبختانه با اتفاقاتی که اکنون در استان کرمان رخ داده در آینده نزدیک نیاز به استخراج مواد معدنی جدید خواهیم داشت و براساس سند راهبردی به زودی شاید برای صنایعی که در استان کرمان ایجاد کرده ایم واردکننده مواد اولیه در کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه استخراج مواد معدنی استان کرمان در حال حاضر ۶۳ میلیون تن است، بیان داشت: همچنین ۲۴ میلیون تن تولید کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و ۳.۶ میلیون تن تولید آهن اسنجی در استان کرمان داریم.

حسینی نژاد تصریح کرد: در تولید کنسانتره و گندله، مس کاتد در کشور رتبه اول را کسب کرده ایم و با برنامه هایی که در پیش رو داریم، در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده در کشور ۵۵ میلیون تن فولاد تولید شود که ازاین مقدار حدود ۱۱ میلیون تن تولید آن در استان کرمان است و بر این اساس قطب فولاد کشور خواهیم شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: یکی از برنامه های وزارتخانه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل افزایش صادرات در طول سال از ۴۰ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار بود، البته این امر تحقق در کشور پیدا نکرد.

وی ادامه داد: برای اولین بار در سال گذشته در استان کرمان بعد از ۴۰ سال بالای دو میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار صادرات داشته ایم که یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار آن از گمرکات استان بوده است این خود یک رکورد محسوب می شود.

حسینی نژاد با اشاره به اینکه به دنبال افزایش تولید محصولات دانش بنیان با محوریت صادرات در استان کرمان هستیم، گفت: از یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار صادراتی که از گمرکات استان صورت گرفته نزدیک ۲۶۰ میلیون دلار آن مربوط به یک واحد دانش بنیان است که محصولات تولید و صادر کرده است.

وی عنوان کرد: صادرات این محصول دانش بنیان باعث شد متوسط قیمت کالاهای صادراتی استان از حدود سه هزار و ۲۰۰ دلار به چهار هزار دلار افزایش پیدا کرد یعنی میزان صادرات استان به لحاظ وزنی کاهش اما به الحاظ دلاری افزایش پیدا کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ابراز داشت: برنامه پیش بینی ما برای صادرات یک میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار بود که یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار مثبت شده ایم و طراز تجاری استان نیز به واسطه این محصول دانش بنیان ۴۲۳ میلیون دلار مثبت است.