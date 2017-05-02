۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

«آقای پنالتی» لیگ شانزدهم کدام بازیکن است؟

ضربه پنالتی گرچه به ظاهر ساده باشد و موقعیتی نزدیک به گل برای زننده ضربه ایجاد کند، اما آنهایی که پنالتی زده‌اند می‌دانند این کار آنقدرها هم که به نظر می‌آید ساده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حالا که تنها یک هفته به پایان لیگ شانزدهم باقی مانده است، بد نیست مروری داشته باشیم به بازیکنانی که بهترین پنالتی‌ها را زده‌اند و به این ترتیب بیشترین گل‌ها را به ثمر رسانده‌اند. به عبارتی دیگر  «آقای پنالتی» لیگ شانزدهم را معرفی کنیم.

بیشترین گل از روی ضربات پنالتی را ساسان انصاری نفر دوم جدول گلزنان برتر لیگ برتر به ثمر رسانده است. این بازیکن که در این دوره از مسابقات ۱۶ گل برای فولاد زده و به دلیل محرومیت در هفته پایانی لیگ عملا فرصت آقای گل شدن در این فصل را از دست داده است، ۶ گل از این ۱۶ گل را روی ضربات پنالتی زده و با به ثمر رساندن ۶ پنالتی در لیگ شانزدهم، بهترین پنالتی زن این دوره از مسابقات است.

رتبه دوم بهترین پنالتی زن لیگ شانزدهم در پایان هفته بیست و نهم به محمد ایرانپوریان مدافع راست تیم تراکتورسازی می رسد. این بازیکن تنها یک پنالتی کمتر از ساسان انصاری برای تیمش زده و با به ثمر رساندن ۵ پنالتی دومین پنالتی زن برتر لیگ برتر است.

حامد شیری از سایپا و مسعود حسن زاده از سپاهان هر کدام با ۴ پنالتی در رده سوم این جدول قرار دارند. مرتضی آقاخان مدافع تیم پیکان و امید ابراهیمی هافبک تیم استقلال هم با زدن ۳ گل در رده بعدی این جدول قرار دارند.

