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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۳۱

باب کورکر:

سنا آمریکا لایحه تحریمهای جدید علیه ایران را بررسی می‌کند

سنا آمریکا لایحه تحریمهای جدید علیه ایران را بررسی می‌کند

رئیس کمیته روابط خارجی سنا آمریکا از قطعی بودن تصمیم پیگیری لایحه تحریم های غیر هسته ای ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، اعضای کمیته روابط خارجی سنا آمریکا از پیگیری لایحه تحریم های روسیه منصرف شدند و تصمیم گرفتند به جای آن لایحه مقابله با نفوذ روسیه در اروپای شرقی را مورد بررسی قرار دهند. در عین حال، کمیته روابط خارجی سنا از تصمیم برای اولویت بخشیدن به لایحه وضع تحریم های جدید علیه ایران خبر داد.

گفتنی است برخی از دموکرات های کنگره خواستار لغو همزمان لایحه تحریم های روسیه و ایران بودند.

با این حال، «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد: ما قصدی برای صدور لایحه تحریم های روسیه نداریم حال آنکه لایحه تحریم های ایران را پیگیری می کنیم و این امر تا پایان این دوره کاری مجلس محقق می شود.  

کورکر لایحه تحریم های ایران را ماه میلادی مارس و در راستای انتقام جویی از پیشرفت این کشور در فناوری موشک های بالستیک و با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر ارائه داد.

این در حالی است که لایحه تحریم های روسیه که فعلا قصدی برای پیگیری آن وجود ندارد، به اتهام دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ آمریکا، ارائه شده بود.

کد مطلب 3967619
مریم خرمایی

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