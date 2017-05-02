نشست معرفی کتاب های مطالعات زنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست معرفی کتاب با موضوع «مطالعات زنان» به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

«ایمان به مثابه عقل»،‌ «کشف حجاب؛ بازخوانی یک مداخله مدرن» و «تاریخ شعر زنان» از جمله کتاب هایی بودند که در این مراسم توسط فاطمه صادقی، روح انگیز کراچی و سیده زهرا مبلغ، معرفی شدند.

صادقی در این نشست با طرح این موضوع که در تاریخ نگاری ۳ رویکرد وجود دارد، گفت: رویکرد اول تاریخ نگاری قدسی است، رویکرد دوم تاریخ نگاری قدسی – عرفی است و رویکرد سوم تاریخ نگاری انتقادی است که برای تاریخ نگاری زنانه باید به سراغ رویکرد سوم یعنی تاریخ نگاری انتقادی برویم و نقش زنان را در تاریخ تبیین کنیم.

این محقق در ادامه به معرفی کتاب «کشف حجاب؛ بازخوانی یک مداخله مدرن» پرداخت و گفت: بحث کشف حجاب در ایران موضوع بسیار مهمی است که نیاز به واکاوی و بررسی های بیشتر دارد چرا که حکومت نامشروع رضاشاه بود با دستمایه قرار دادن کشف حجاب در پی یارگیری سیاسی بود که البته چندان هم موفق به این کار نشد. این کتاب ۶ فصل دارد و هر فصل به بازخوانی بخشی از این واقعه می‌پردازد.

در ادامه این برنامه، کراچی با معرفی کتاب «تاریخ شعر زنان» که در سال ۹۴ منتشر شده، گفت: ایده این اثر در سال ۶۰ شکل گرفت و به عنوات تز دکترایم آن را انتخاب کردم. با تمام سختی‌هایی که وجود داشت این کار را به سرانجام رساندم اما برای کامل کردنش نیاز به زمان داشتم تا اینکه در سال ۹۴ با تکمیل کردن آن به چاپ رسید. موضوع تاریخ شعر زنان یکی از موضوع‌های مهمی است که در تذکره‌ها نادیده گرفته شده است در حالی که از قرن ۴ تا قرن ۸ ما حدود ۴۰۰ شاعر زن در مقابل ۸۰۰۰ شاعر مرد داریم.

وی در ادامه گفت: این در حالی است که ذبیح‌الله صفا در کتاب مهم تاریخ ادبیات ایران تنها به نام ۲ شاعر زن در مقابل ۱۶۵ شاعر مرد اشاره کرده است. من سعی کردم با تألیف این کتاب هویت زنان شاعر را که از وجودشان غفلت شده بود، همانگونه که هستند معرفی کنم. این کتاب ۷ فصل دارد و در هر فصل موضوع‌های مختلفی را بررسی کردم.

مبلغ نیز در این نشست با معرفی کتاب «ایمان به مثابه عقل؛‌ رهیافتی معرفت شناسانه» به نقد و رد آرای متفکران فمینیست پرداخت.