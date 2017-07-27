آمریکا ۱۳ مقام بلندپایه ونزوئلا را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی که ونزوئلا از دیروز چهارشنبه در اعتصابی سراسری فرو رفته است، در راستای کمک به اپوزیسیون غربگرای حاکم بر پارلمان و برای اعمال فشار به دولت چپگرای کاراکاس، ۱۳ مقام ونزوئلایی را مشمول تحریم کرد.

ونزوئلا از ماه میلادی آوریل با بحران سیاسی دست و پنجه نرم می کند و در این میان، مردم در اعتراضات خیابانی سازمان دهی شده از سوی اپوزیسیون، خواهان کناره گیری «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.

این در حالی است که دولت کاراکاس یکشنبه آینده همه پرسی در راستای ایجاد مجلس مؤسسان و اصلاح قانون اساسی برگزار خواهد کرد.

اما ترامپ در ادامه دخالت های دولت واشنگتن در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین، تهدید کرده که در صورت اقدام مادورو به تشکیل مجلس مؤسسان، کاراکاس را مشمول تحریم هایی خواهد کرد که دامنه آن عدم خرید نفت از ونزوئلا را نیز شامل می شود.

این در حالی است که بحران سیاسی جاری در ونزوئلا، متاثر از کاهش قیمت جهانی طلای سیاه در سال های اخیر است که اقتصاد این کشور متکی به فروش نفت را به ورطه زوال کشید.