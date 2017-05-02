فراخوان سومین جشنواره شعر نیاوران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان سومین جشنواره شعر نیاوران به این شرح منتشر شده است:

بنیاد آفرینش های هنری نیاوران سومین جشنواره شعر نیاوران را با هدف اعتلای فرهنگ و هنر اصیل دینی و ملی، ترویج صلح و دوستی، داشتن زمین پاک و کشف استعدادهای جوان دردو بخش آزاد و ویژه برگزار می نماید

موضوعات بخش ویژه:

صلح(جهان عاری از خشونت)

محیط زیست (مهربانی با طبیعت)

شرایط شرکت در جشنواره:

برای شرکت کنندگان محدودیت سنی و منطقه‌ای وجود ندارد.

قالب اشعار ارسالی به جشنواره می تواند کلاسیک، آزاد و ترانه باشد.

شاعران طنزپرداز نیز می توانند اشعار خود را در قالب های یاد شده به جشنواره ارسال نمایند.

شرکت کنندگان می توانند حداقل ۳ و حداکثر ۵ اثر به دبیرخانه ارسال نمایند.

هر شرکت کننده می تواند علاوه بر شرکت در یکی از بخش های آزاد(فقط یک قالب)، در بخش ویژه نیز شرکت نماید.

شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به صورت تایپ شده در WORD ، به همراه مشخصات کامل به دبیرخانه ی جشنواره به نشانی اینترنتی Adabi@fniavaran.ir ارسال و یا پرینت آثار خود را بهمراه سی دی فایل Word و مشخصات کامل به صندوق پستی ۱۹۵۴۸۵۷۴۱۳ دبیرخانه ارسال نمایند.

دبیرخانه حق چاپ آثار رسیده را در مجموعه شعر ویژه جشنواره دارد.

اولویت انتخاب در مرحله ی نهایی با آثاری است که در جشنواره های دیگر برگزیده نشده باشند

به پنج نفر از برگزیدگان هریک از قالب های تعیین شده در بخش آزاد و سه نفر از برگزیدگان هر یک از موضوعات بخش ویژه؛ لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدیه ی نقدی اهدا می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار روز جمعه ۲۳/۰۴/۹۶ خواهد بود.

آئین پایانی جشنواره، روز شنبه ۱۸/۶/۹۶ مصادف با عید سعید غدیرخم خواهد بود.

نشانی دبیرخانه: تهران- انتهای خیابان پاسداران شمالی- روبروی پارک نیاوران