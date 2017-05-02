به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش حماس از تصمیم «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای سفر به آمریکا به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: سفر محمود عباس به آمریکا هیچ فایده ای نخواهد داشت.

این عضو جنبش حماس همچنین اعلام کرد: سفر عباس به ایالات متحده آمریکا به نمایندگی از سوی مردم فلسطین صورت نمی گیرد.

القانوع همچنین ادامه داد: در شرایطی که اسرای فلسطینی با درد و رنج های فراوانی مواجه هستند، سفر عباس به آمریکا به معنای نادیده گرفتن حقوق آنهاست.

گفتنی است، پیشتر تشکیلات خودگردان اعلام کرده بود که محمود عباس در اوایل ماه مِی به آمریکا سفر می کند.