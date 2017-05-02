آیا ممکن است «ماکرون» ببازد؟/ حمایت مردم فرانسه واقعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، با وجودی که نشانه ها حاکی از پیشتازی نامزد مستقل، امانوئل ماکرون نسبت به ماری لوپن است، این احتمال که او انتخابات را به لوپن ببازد نیز وجود دارد. بسیاری بر این باورند که رأی فرانسوی ها به ماکرون در واقعا عدم رای به لوپن راستگراست، نه طرفداری واقعی از ماکرون.

«دومنیک توماس» استاد مطالعات فرانسه در دانشگاه یو سی ال ای معتقد است که انتخابات کنونی شبیه انتخابات سال ۲۰۰۲ است؛ زمانی که ژان ماری لوپن (پدر ماری لوپن) و بنیانگذاری حزب جبهه ملی توانست به دور دوم انتخابات راه یابد، اما اکثر مردم برای رأی نیاوردن او، متفقا به ژاک شیراک رأی دادند. به گفته او «مسئله این است که اکنون، مانند سال ۲۰۰۲، رأی شهروندان به ماکرون در واقع عدم رأی به لوپن است و این نوعی باج دهی به ماکرون است و می تواند برای او خطرناک باشد، زیرا وی محبوبیت واقعی ندارد».

ماکرون از حمایت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری، فرانسوا فیلون نامزد جمهوریخواه و بنوآ آمون نامزد سوسیالیست برخوردار است، اما از نظر اکثر مردم او مقبول نیست. از نظر عامه مردم، او به عنوان یک «نخبه» که از عموم ملت جداست در نظر گرفته می شود.

ماکرون که یک بانکدار میلیونر است، هم از سوی راست و هم چپ بخاطر نخوتش مورد سرزنش واقع می شود. توماس می افزاید که «شرایط امروز فرانسه برای ماکرون با شرایطی که اوباما در زمان بوش و قدرت داشتن جمهوریخواهان با آن روبرو بود فرق اساسی دارد. در آمریکای آن زمان، مردم عطش شدیدی به رأی دادن به اوباما داشتند، بخاطر نفرتی که از جورج دبلیو بوش وجود داشت، اما اکنون در فرانسه ماکرون آن شرایط را ندارد».

ماکرون بخاطر جشنی که بعد از برد در دور اول انتخابات برگزار کرد از سوی بسیاری سرزنش شده است. در واقع، این جشن تاثیر منفی بر مقبولیت او داشته است. البته، از سوی دیگر اظهارات ضمنی لوپن در رد هولوکاست به نفع ماکرون تمام شده است. ماکرون باید بتواند چپ های افراطی را قانع کند که به او رأی دهند، که این با توجه به وضعیت ماکرون به عنوان یک سرمایه دار، کار دشواری به نظر می رسد.

بسیاری از مردم به ماکرون به چشم «بانکدار» نگاه می کنند، و این اصلا به نفع او نیست. «امانوئل شون کویینلیوان» استاد دانشگاه «کورک» با ذکر این جمله می گوید: بانکدار بودن ماکرون باعث شده مردم طبقات متوسط و پایین، او را جدا از خود و ناتوان از درک مشکلات خود ببینند. ماکرون با افرادی که در شهرستانها و روستاهای فرانسه زندگی می کنند هیچ ارتباط خوبی ندارد؛ با مردم مناطقی که قبلا صنعتی بودند و بخاطر مشکلات اقتصادی، اکنون به نوعی ورشکست شده و کارخانه هایشان تعطیل شده، بخصوص در شمال و شرق فرانسه».

همچنین، این نگرانی وجود دارد که بسیاری از واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکنند و این به ضرر ماکرون است، زیرا طرفداران لوپن مشتاق و سازماندهی شده اند. با این اوصاف، به نظر نمی رسد پیروزی ماکرون در انتخابات حتمی باشد.

روز چهارشنبه، ماکرون و لوپن یک مناظره تلویزیونی مهم دارند که تا حد زیادی می تواند سرنوشت انتخابات را تعیین کند.