«ماکرون» و «لوپن» رو در رو به مصاف هم می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون» و «مارین لوپن» دو نامزد باقی مانده در گود رقابت انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه، امروز برای آخرین بار پیش از برگزاری دور نهایی انتخابات که یکشنبه آینده (۱۷ اردیبهشت) خواهد بود، در مناظره ای تلویزیونی، رو در رو به مصاف هم می روند.

این در حالی است که نظرسنجی های انجام گرفته پیرامون آنچه که مهمترین انتخابات فرانسه طی دهه های اخیر محسوب می شود، از پیشتازی ۲۰ درصدی ماکرون نسبت به رقیب وی از حزب افراطی «جبهه ملی» خبر می دهند.

با این حال، مناظره امروز برای لوپن که صراحت لهجه دارد و ماکرون را با همه کاریزمایی که در جلب آراء مردمی دارد به چشم یک پسر بچه نگاه می کند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

اهمیت مصاف رو در روی این دو نامزد انتخاباتی با توجه به نتیجه مناظرات قبلی بر آراء و افکار عمومی فرانسه، به وضوح قابل درک است.

ماکرون ۳۹ ساله که سابقه وزارت دارایی فرانسه را در کارنامه خود دارد، در این دور از رقابت ها به عنوان نامزد مستقل وارد میدان شد حال آنکه دور نخست انتخابات (۳ اردیبهشت) را با برتری ناچیز ۳ درصد از لوپن برد.

اما در دور نهایی، اوضاع تا حد زیادی به کام وی است چرا که حامیان نامزدهای بازنده احزاب سوسیالیست و راست میانه (جمهوریخواهان) نیز رای خود را به سبد وی خواهند ریخت.

با این حال حتی اگر وی پیروز میدان باشد، وارث فرانسه ای خواهد بود که در آن صدای مردم در مخالفت با حزب راست افراطی چندان بلند نیست.

فرانسه بعد از انتخابات ۲۰۱۷ شبیه فرانسه ای نخواهد بود که در انتخابات ۲۰۰۲، شاهد شکست «ژان ماری لوپن» پدر مارین و رهبر سابق حزب جبهه ملی در مقابل «ژاک شیراک» بود.

۱۵ سال پیش میلیون ها نفر در مخالفت با حضور رهبر حزب جبهه ملی در دور دوم انتخابات به خیابان ها ریختند، حال آنکه امسال جمعیت معترضین در قالب گروه های پراکنده و البته به مراتب کوچکتر ظاهر می شوند و این خود برای راست افراطی به منزله یک پیروزی بزرگ است.

مارین لوپن در بالار فتن از نردبان ترقی دستاویزهای زیادی دارد که فاصله وی را با سقوط کم می کند: مهاجرت، ضعف اقتصادی و نارضایتی از اتحادیه اروپا به وی برای سواری گرفتن از موج پوپولیسمی که در قاره سبز به راه افتاده، کمک زیادی می کند.