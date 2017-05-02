۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸

به دلیل تمرکز بر انتخابات

برنامه‌های ثابت تلویزیون به استودیوهای پخش منتقل شد

برای جلوگیری از اختلال در برخی از برنامه های روتین تلویزیون، تولید و پخش این برنامه ها به استودیوهای پخش انتقال یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف تولید و پخش برنامه های انتخاباتی با بالاترین کیفیت بخش عمده امکانات مرکز تولید و فنی اعم از تجهیزات و نیروی انسانی بر تولید و ضبط برنامه های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری متمرکز شده است.

معاونت سیما در ۶ ماه گذشته اقدام به تجهیز و نوسازی بخش عظیمی از امکانات و تجهیزات خود کرده است که می توان به تجهیز پنج استودیوی برنامه سازی با تجهیزات کامل اچ دی اشاره کرد و این امکانات تا پایان فرآیند انتخابات در اختیار این رویداد ملی است.

برای جلوگیری از اختلال در برخی از برنامه های روتین، تولید و پخش این برنامه ها به استودیوهای پخش انتقال یافته است و کماکان تعهدات ملی و بین المللی سازمان در پوشش تمامی برنامه ها به ویژه بازی های آسیایی والیبال در اردبیل، جام باشگاه های آسیا در اصفهان، اهواز و تهران برای مخاطبان علاقمند پخش می شود. 

به منظور پیش بینی همه جانبه در مورد برنامه های انتخاباتی از امکانات مراکز استان ها نیز بهره برداری می شود.

