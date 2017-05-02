۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۴۳

معرفی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه تهران

طی احکامی از سوی رییس سازمان سینمایی، اعضای شورای سیاستگذاری سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا میرکریمی، جعفر صانعی‌مقدم، رضا پورحسین، مهدی رحیمیان، مسعود امینی‌تیرانی، نیما عباسپور و سیدصادق موسوی، طی احکامی از سوی محمدمهدی حیدریان به‌عنوان اعضای شورای سیاستگذاری سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب شدند.

در متن این احکام آمده است: «نظر به ضرورت و اهمیت بهره‌گیری از دیدگاه‌های سازنده و کارشناسانه در برگزاری مطلوب جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به‌عنوان فراگیرترین فعالیت در حوزه فیلم کوتاه و با توجه به سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «عضو شورای سیاست‌گذاری سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران» منصوب می‌شوید.

امید است هم‌اندیشی اعضای فرهیخته شورای سیاست‌گذاری، موجب تحقق اهداف جشنواره و ارائه ایده‌های نو در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مهم فرهنگی را فراهم نماید.»

سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری سیدصادق موسوی، پاییز امسال در تهران برگزار خواهد شد.

زهرا منصوری

