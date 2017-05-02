سامسونگ خودروی خودران می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هرالد کره، طبق تخمین کارشناسان ارزش بازار اتومبیل های خودران تا ۲۰۲۵ میلادی به ۴۲ میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که گزارشی جدید نشان می دهد سامسونگ نیز قصد دارد وارد این بازار شود.

این تولید کننده محصولات الکترونیکی در کره جنوبی به تازگی آزمایش فناوری یادگیری عمیق برای اتومبیل های خودران در اتوبان ها را تایید کرده است.

این شرکت سعی کرده پروژه خود را بی سروصدا انجام دهد اما تاکنون یک خودروی تجاری شرکت هیوندای را به دوربین و حسگرهایی باآخرین فناوری تجهیز کرده است. این خودرو در آزمایش ها به کار گرفته می شود.

به نوشته هرالد کره سامسونگ تاییدیه وزارت زمین، زیربنا و حمل ونقل کره جنوبی را برای انجام این آزمایش به دست آورده است.