زنان بوشهری؛ از پشتیبانی نهضت رئیسعلی تا دفاع از ایران

طیبه پوربهی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ۱۲ شهریور، سالروز شهادت سردار مبارزه با استعمار، رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس اظهار کرد: تاریخ بوشهر تنها روایتگر رشادت مردانی همچون رئیسعلی دلواری نیست، بلکه پشت هر حماسه تاریخی این سرزمین، زنان شجاعی حضور داشته‌اند که با صبر، مقاومت، حفظ فرهنگ ایرانی و پشتیبانی از مبارزان، بخشی از بار مبارزه با استعمار را بر دوش کشیده‌اند.

وی افزود: ۱۲ شهریور یادآور یکی از مهم‌ترین برگ‌های تاریخ مقاومت مردم جنوب ایران در برابر استعمار است؛ روزی که نام رئیسعلی دلواری به عنوان نماد ایستادگی و استقلال‌خواهی مردم بوشهر در تاریخ ماندگار شد.

پوربهی ادامه داد: برای روایت کامل این مقاومت نباید نقش زنان را نادیده گرفت؛ زنان تنگستان و دشتستان در دوران مبارزات ضد استعماری تنها نظاره‌گر حوادث نبودند، بلکه در تأمین و تدارک پشت جبهه و پشتیبانی از نیروهای مقاومت نقش داشتند و در مقاطعی نیز خود در برابر نیروهای متجاوز ایستادگی کردند.

زنان؛ سنگر پنهان مقاومت جنوب

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر تصریح کرد: زنان آن روزگار شاید سلاح و جایگاه نظامی نداشتند، اما سنگر آنان خانه، روستا، خانواده و جامعه بود و با همان امکانات محدود اجازه ندادند چراغ مقاومت خاموش شود.

وی گفت: تربیت فرزندان شجاع، حفظ روحیه مقاومت در خانواده و پشتیبانی از مبارزان، بخشی جدایی‌ناپذیر از نقش زنان در نهضت ضد استعماری جنوب بود.

پوربهی با اشاره به حماسه زنان لرده خاطرنشان کرد: در برهه‌هایی از تاریخ، زنان حتی از نقش پشتیبانی فراتر رفتند و در برابر نیروهای انگلیسی مقاومت مستقیم کردند. این واقعیت نشان می‌دهد که مقاومت در فرهنگ مردم جنوب جنسیت نمی‌شناسد و زنان و مردان هر یک به شیوه خود در دفاع از سرزمین و عزت ملی نقش‌آفرین بوده‌اند.

تداوم روحیه مقاومت در زنان امروز

وی با اشاره به تداوم این روحیه در نسل‌های بعدی اظهار داشت: اگر مسیر تاریخی حضور زنان را از گذشته تا امروز دنبال کنیم، می‌بینیم که شکل مبارزه تغییر کرده، اما روحیه مقاومت همچنان باقی مانده است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر افزود: زن بوشهری دیروز با فراهم کردن آذوقه رزمندگان و ایستادن در کنار خانواده و جامعه خود در برابر استعمار ایستاد و زن امروز نیز با حضور در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی برای استقلال، پیشرفت و اقتدار کشور تلاش می‌کند.

پوربهی با اشاره به جنگ‌ها و تهدیدهای سال‌های اخیر گفت: در جنگ‌های معاصر نیز زنان تنها نقش پشتیبان نداشته‌اند، بلکه در عرصه‌های امدادی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حضور داشته و در حفظ انسجام خانواده و جامعه سهم مهمی ایفا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در شرایط بحران، زن ایرانی بار دیگر نشان داده است که می‌تواند همزمان حافظ خانواده، تقویت‌کننده روحیه جامعه و کنشگری مؤثر در عرصه دفاع از کشور باشد.

روایت مقاومت بدون زنان کامل نیست

پوربهی تأکید کرد: زنان بوشهری از نسل زنان دلاور تنگستان و دشتستان تا زنان امروز، مسیر تاریخی ارزشمندی را طی کرده‌اند؛ مسیری که از پشتیبانی و مقاومت در پشت جبهه آغاز شده و به حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و دفاعی رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۲ شهریور تنها یادآور شهادت رئیسعلی دلواری نیست، بلکه یادآور فرهنگ ایستادگی، استقلال‌خواهی و دفاع از هویت ایرانی است؛ فرهنگی که زنان جنوب در شکل‌گیری و تداوم آن سهمی ماندگار دارند و روایت مقاومت مردم بوشهر بدون روایت شجاعت و فداکاری زنان، که شاکله خانواده هستند، روایتی کامل نخواهد بود.