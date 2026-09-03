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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

محموله زغال‌چوب قاچاق در خرم‌آباد کشف شد

محموله زغال‌چوب قاچاق در خرم‌آباد کشف شد

خرم‌آباد - محموله زغال‌چوب قاچاق در شهرستان خرم‌آباد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرم‌آباد اعلام کرد: در راستای اجرای برنامه‌های حفاظتی و صیانت از عرصه‌های ملی و جنگلی زاگرس، فرمانده و نیروهای یگان حفاظت این شهرستان با همکاری و همراهی مقتدرانه مأموران نیروی انتظامی، موفق به شناسایی و جمع‌آوری محموله‌ای به وزن ۲۶۰ کیلوگرم زغال قاچاق در سطح شهر شدند.

وی در ادامه با تأکید بر سیاست قاطعانه این یگان در برخورد با سودجویان، تصریح کرد: حفاظت از انفال و درختان ارزشمند بلوط، خط قرمز ما است. در همین راستا، پس از کشف این محموله، بلافاصله پرونده تخلفاتی تشکیل شد و فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خرم‌آباد ضمن تقدیر از همکاری نیروهای انتظامی، از شهروندان و طبیعت دوستان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق چوب و زغال، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

کد مطلب 6936338

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