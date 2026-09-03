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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

برپایی نمایشگاه شروع مدارس طی دهه آخر شهریور در لرستان

برپایی نمایشگاه شروع مدارس طی دهه آخر شهریور در لرستان

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان از برپایی نمایشگاه فصلی شروع مدارس طی دهه آخر شهریور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در حاشیه ستاد تنظیم بازار لرستان، اظهار داشت: در این جلسه گزارش وضعیت موجودی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و تحلیل وضعیت بازار و قیمت‌ها توسط دستگاه‌های متولی امر تشریح شد.

وی افزود: علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی که در کشور حاکم است هیچ‌گونه کمبود کالای اساسی و سایر کالاهای موردنیاز مردم، در بازار استان وجود ندارد و در چنین شرایطی راهبرد اصلی فراوانی کالا است که با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در سطح استان از این بابت مشکلی نداشته‌ایم.

معاون اقتصادی استانداری لرستان در خصوص افزایش قیمت‌ها نیز، گفت: بخشی از افزایش قیمت کالاها در بازار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید اعم از مواد اولیه، هزینه‌های تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها، تأسیسات و تجهیزات واحدهای تولیدی است؛ لذا بخشی از افزایش قیمت کالاها اجتناب‌ناپذیر است و عملاً باعث گرانی کالا می‌شوند.

امیدی شاه‌آباد، افزود: اما بر اساس بررسی‌هایی که به‌عمل‌آمده است بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت‌ها بعضاً ناشی از گران‌فروشی است که قرارگاه نظارت بر بازار که متشکل از دستگاه‌های اجرایی صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بسیج اصناف، دستگاه‌های نظارتی و اداره کل تعزیرات حکومتی استان است با قاطعیت با هرگونه گران‌فروشی حتی به میزان اندک هم برخورد خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد باتوجه‌به افزایش میزان تولید مرغ در استان، سازمان جهاد کشاورزی نسبت به برنامه‌ریزی مدیریت تولید و عرضه بازار مرغ اقدام نماید.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، عنوان کرد: باتوجه‌به شروع فصل برداشت برنج نیز مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی نسبت به تعیین قیمت خدمات واحدهای شالی‌کوبی در سال جاری با همکاری نهادهای مرتبط را تا پایان هفته اقدام و ابلاغ کند.

شاه‌آباد افزود: نمایشگاه فصلی شروع مدارس نیز در دهه آخر شهریور با محوریت اتاق اصناف مرکز استان و سایر دستگاه‌های مرتبط جهت رفاه شهروندان در خرم‌آباد و سایر شهرستان‌های استان برگزار شود.

کد مطلب 6936348

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