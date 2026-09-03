برپایی نمایشگاه شروع مدارس طی دهه آخر شهریور در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در حاشیه ستاد تنظیم بازار لرستان، اظهار داشت: در این جلسه گزارش وضعیت موجودی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و تحلیل وضعیت بازار و قیمت‌ها توسط دستگاه‌های متولی امر تشریح شد.

وی افزود: علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی که در کشور حاکم است هیچ‌گونه کمبود کالای اساسی و سایر کالاهای موردنیاز مردم، در بازار استان وجود ندارد و در چنین شرایطی راهبرد اصلی فراوانی کالا است که با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در سطح استان از این بابت مشکلی نداشته‌ایم.

معاون اقتصادی استانداری لرستان در خصوص افزایش قیمت‌ها نیز، گفت: بخشی از افزایش قیمت کالاها در بازار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید اعم از مواد اولیه، هزینه‌های تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها، تأسیسات و تجهیزات واحدهای تولیدی است؛ لذا بخشی از افزایش قیمت کالاها اجتناب‌ناپذیر است و عملاً باعث گرانی کالا می‌شوند.

امیدی شاه‌آباد، افزود: اما بر اساس بررسی‌هایی که به‌عمل‌آمده است بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت‌ها بعضاً ناشی از گران‌فروشی است که قرارگاه نظارت بر بازار که متشکل از دستگاه‌های اجرایی صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بسیج اصناف، دستگاه‌های نظارتی و اداره کل تعزیرات حکومتی استان است با قاطعیت با هرگونه گران‌فروشی حتی به میزان اندک هم برخورد خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد باتوجه‌به افزایش میزان تولید مرغ در استان، سازمان جهاد کشاورزی نسبت به برنامه‌ریزی مدیریت تولید و عرضه بازار مرغ اقدام نماید.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، عنوان کرد: باتوجه‌به شروع فصل برداشت برنج نیز مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی نسبت به تعیین قیمت خدمات واحدهای شالی‌کوبی در سال جاری با همکاری نهادهای مرتبط را تا پایان هفته اقدام و ابلاغ کند.

شاه‌آباد افزود: نمایشگاه فصلی شروع مدارس نیز در دهه آخر شهریور با محوریت اتاق اصناف مرکز استان و سایر دستگاه‌های مرتبط جهت رفاه شهروندان در خرم‌آباد و سایر شهرستان‌های استان برگزار شود.