کپلر: چهارشنبه تنها ۶ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس داده‌های شرکت «کپلر»، طی روز گذشته تنها ۶ کشتی حمل بار از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. در میان کشتی‌های عبوری، دو کشتی غول‌پیکر حمل گاز حضور داشتند.

توقف ناوبری دریایی در تنگه هرمز در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که کشورش در حال دستیابی به «نتایج بسیار خوب» با ایران است. وی مدعی شده است که واشنگتن در حال حاضر بر تنگه هرمز تسلط دارد.

ترامپ پیش‌تر نیز در روز چهارشنبه تأکید کرده بود که عملیات نظامی جدید علیه ایران طولانی نخواهد بود.