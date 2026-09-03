  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

کپلر: چهارشنبه تنها ۶ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند

کپلر: چهارشنبه تنها ۶ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند

داده‌های مربوط به ناوبری در خلیج فارس نشان می‌دهد که روز گذشته تنها ۶ کشتی حمل بار از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس داده‌های شرکت «کپلر»، طی روز گذشته تنها ۶ کشتی حمل بار از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. در میان کشتی‌های عبوری، دو کشتی غول‌پیکر حمل گاز حضور داشتند.

توقف ناوبری دریایی در تنگه هرمز در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که کشورش در حال دستیابی به «نتایج بسیار خوب» با ایران است. وی مدعی شده است که واشنگتن در حال حاضر بر تنگه هرمز تسلط دارد.

ترامپ پیش‌تر نیز در روز چهارشنبه تأکید کرده بود که عملیات نظامی جدید علیه ایران طولانی نخواهد بود.

کد مطلب 6936375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها