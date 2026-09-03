به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری ظهر پنجشنبه در جلسه سرشماری مسکن کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و صحت داده‌های آماری، اظهار کرد: در گذار از فرهنگ سنتی به فرآیندهای مدرن جمع‌آوری داده، طبیعی است که با نواقصی مواجه باشیم و باید نقاط کوری را که احتمال جمع‌آوری ناقص اطلاعات در آنها وجود دارد، به دقت شناسایی و پوشش دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: امروز ارکان مختلفی در فرآیند تولید داده و اطلاعات نقش دارند و اخذ اطلاعات در برخی مناطق، به‌ویژه نقاط دورافتاده و مناطقی که دسترسی اطلاعاتی به آنها دشوار است، با چالش‌هایی مواجه می‌شود.

وی پیشنهاد کرد: جلسات توجیهی عملیاتی و کارگاه‌های تخصصی با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شود تا از ظرفیت، شناخت و ارتباطات میدانی مدیران برای شناسایی و رفع نقاط کور آماری استفاده شود.

عسکری تصریح کرد: هدف از برگزاری این کارگاه‌ها، تبیین دقیق فرآیند اخذ داده، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آنهاست تا آمارهای تولیدشده هرچه بیشتر با واقعیت‌های موجود در استان منطبق باشد.

وی با تأکید بر اهمیت آمار دقیق در تصمیم‌گیری‌های آینده استان گفت: اطلاعات حاصل از سرشماری مبنای بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان خواهد بود و بنابراین باید برای رفع نقاط ضعف و تکمیل داده‌ها، اقدامات لازم هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.