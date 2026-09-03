جنگ شناختی نوک پیکان حملات دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی خانجانی ظهر پنچ شنبه در جمع اصحاب رسانه با تشریح ابعاد جنگ‌های نوین و اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: رسانه همزاد تاریخ بشر است و ابزارهای انتقال پیام در طول زمان تغییر کرده‌اند؛ از ارتباط مستقیم و صوتی گرفته تا رادیو، تلفن و امروز فضای مجازی که در کنار فضای حقیقی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ارتباطی تبدیل شده است.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا با تأکید بر اینکه ماهیت جنگ‌های امروز از میدان‌های سخت و فیزیکی به عرصه‌های شناختی و رسانه‌ای تغییر کرده است، گفت: امروز جنگ شناختی با استفاده از رسانه و فضای مجازی در نوک پیکان حملات دشمن قرار دارد و اصحاب رسانه در خط مقدم این نبرد نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: جنگ‌ها نیز متناسب با تحولات فناوری و ارتباطات تغییر کرده‌اند و در گذشته بخش عمده تقابل‌ها در عرصه سخت و فیزیکی رخ می‌داد، اما امروز بخش قابل توجهی از جنگ‌ها به عرصه‌های نرم، رسانه‌ای و شناختی منتقل شده است.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا با اشاره به مفاهیمی همچون جنگ ترکیبی، جنگ نرم و جنگ شناختی گفت: در جنگ ترکیبی، جنگ شناختی جایگاه ویژه‌ای دارد و رسانه و فضای مجازی به ابزار مهم اثرگذاری بر افکار عمومی تبدیل شده‌اند. دشمن تلاش می‌کند با استفاده از این ابزارها اراده ملت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و محاسبات آنها را تغییر دهد.

رسانه‌ها در خط مقدم جنگ شناختی

خانجانی با بیان اینکه اهمیت کار رسانه‌ای امروز بیش از گذشته شده است، اظهار کرد: اگر در سال‌های گذشته ماهواره یکی از ابزارهای اصلی اثرگذاری بر افکار عمومی بود، امروز فضای مجازی دامنه و سرعت این اثرگذاری را چند برابر کرده است.

وی ادامه داد: رسانه تنها وظیفه انتقال خبر ندارد، بلکه می‌تواند بر نحوه تحلیل و تصمیم‌گیری مخاطب نیز اثرگذار باشد و هدف جنگ شناختی این است که فرصت اندیشیدن و تحلیل را از مخاطب بگیرد.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا خطاب به اصحاب رسانه گفت: شما امروز در جبهه جنگ شناختی قرار دارید و نقش رسانه در برخی ابعاد از نقش نیروهای نظامی نیز حساس‌تر است؛ زیرا نیروهای مسلح از مرزها و امنیت فیزیکی کشور دفاع می‌کنند، اما رسانه‌ها از ذهن و اراده مردم دفاع می‌کنند.

وی افزود: اگر نیروهای نظامی احساس کنند مردم و جامعه پشت سر آنها ایستاده‌اند، روحیه و توان آنها چند برابر می‌شود و رسانه می‌تواند با انعکاس درست واقعیت‌ها، نقش مهمی در تقویت روحیه عمومی ایفا کند.

خانجانی با تشریح ساختار ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ارتش یک سازمان رسمی و شناخته‌شده در ساختار دفاعی کشور است که چهار نیروی اصلی شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروی پدافند هوایی دارد.

وی با اشاره به اقدامات نیروی هوایی ارتش در جنگ اخیر گفت: بسیاری از هواپیماهای موجود در کشور از نظر فناوری با جنگنده‌های نسل جدید دشمن تفاوت دارند، اما خلبانان ایرانی با آگاهی از تهدیدات و سامانه‌های پدافندی دشمن، مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا افزود: تجربه نیروی هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس، از جمله عملیات‌های دوربرد و پیچیده، موجب شکل‌گیری دانش و تجربه ارزشمندی در حوزه عملیات هوایی شده است.

وی ادامه داد: خلبانان نیروی هوایی با وجود آگاهی از خطرات و احتمال مواجهه با سامانه‌های پیشرفته دشمن، مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند و در این مسیر نیز شهدایی تقدیم شده‌اند.

پدافند هوایی؛ سد دفاع از آسمان کشور

خانجانی با اشاره به مأموریت قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) اظهار کرد: بخش مهمی از مأموریت دفاع از آسمان کشور بر عهده این قرارگاه است و سامانه‌های مختلف پدافندی، راداری و موشکی در ساختاری یکپارچه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه پدافند هوایی موجب شده است جمهوری اسلامی ایران بتواند با بخشی از تهدیدات هوایی و پهپادی مقابله کند.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا تصریح کرد: در جنگ الکترونیک، تشخیص هدف واقعی از اهداف کاذب که برای فریب سامانه‌های راداری ایجاد می‌شوند، نیازمند فناوری، تجربه و تحلیل دقیق اطلاعات است.

خانجانی با اشاره به مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش در حوزه دریای عمان و آب‌های آزاد مأموریت‌های مهمی بر عهده دارد و حضور این نیرو با هدف تأمین امنیت و ایجاد بازدارندگی انجام می‌شود.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های مهم نیروی دریایی، ایجاد خط بازدارندگی در برابر نزدیک شدن شناورهای نظامی دشمن به محدوده‌های مشخص است که با استفاده از توان زیرسطحی، موشکی، پهپادی و سایر ظرفیت‌ها دنبال می‌شود.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا ادامه داد: در کنار نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه نیز مأموریت‌های مهمی در خلیج فارس و به‌ویژه حوزه تنگه هرمز بر عهده دارد و مجموع این ظرفیت‌ها موجب ایجاد یک ساختار بازدارنده در آب‌های جنوبی کشور شده است.

آمادگی کامل نیروی زمینی در مناطق مرزی

خانجانی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش نیز متناسب با شرایط در مناطق مختلف کشور در آمادگی کامل قرار دارد، گفت: حضور یگان‌های نیروی زمینی در مناطق مرزی و استقرار نیروها در لبه جلویی منطقه نبرد، یکی از عوامل مهم ایجاد بازدارندگی است.

وی افزود: بخشی از یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مناطق مرزی مستقر هستند و متناسب با مأموریت‌های ابلاغی، آماده مقابله با هرگونه تهدید هستند.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح در مناطق مرزی اظهار کرد: در برابر تهدیدات گروه‌های مسلح و نیروهای نیابتی دشمن، اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده انجام شده است تا امکان شکل‌گیری و توسعه تهدید علیه امنیت کشور از بین برود.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح در مواردی با انجام عملیات‌های دقیق در عمق مواضع دشمن، عناصر و سرکردگان گروه‌های مسلح را هدف قرار داده‌اند و این اقدامات در حفظ امنیت مرزهای کشور مؤثر بوده است.

وحدت نیروهای مسلح و نقش مردم در دفاع از کشور

خانجانی با تأکید بر وحدت میان نیروهای مسلح گفت: امروز ارتش، سپاه، فراجا، بسیج و وزارت دفاع در یک منظومه دفاعی واحد برای حفاظت از کشور فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ممکن است رنگ لباس‌ها متفاوت باشد، اما هدف همه نیروهای مسلح یکی است و آن دفاع از تمامیت ارضی، امنیت، استقلال و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا نقش مردم را در تقویت توان دفاعی کشور بسیار مهم دانست و اظهار کرد: نیروهای مسلح بدون پشتیبانی مردم نمی‌توانند به این شکل مأموریت‌های خود را انجام دهند و مردم پشتوانه اصلی نیروهای مسلح هستند.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح برای چنین روزهایی آموزش دیده، تجهیزات دریافت کرده و سال‌ها آماده شده‌اند تا زمانی که کشور نیاز دارد در میدان حضور پیدا کنند؛ اما فداکاران اصلی میدان دفاع، مردم هستند که بدون چشمداشت در صحنه حضور پیدا می‌کنند.

خانجانی با اشاره به تغییر مفهوم خط مقدم در جنگ‌های امروز گفت: امروز خط مقدم فقط در مرزهای کشور نیست. وقتی در یک شهر، محله یا نقطه‌ای از کشور حمله‌ای انجام می‌شود و مردم هدف قرار می‌گیرند، همان نقطه نیز بخشی از خط مقدم دفاع از کشور است.

وی افزود: در جنگ‌های امروز، اقشار مختلف مردم از کودک تا سالمند ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و همین موضوع نشان می‌دهد دفاع از کشور یک مسئولیت عمومی و ملی است.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا با اشاره به سخنان یکی از فرماندهان ارتش درباره آمادگی نیروهای مسلح گفت: یکی از فرماندهان می‌گفت ما سال‌ها لباس نظامی پوشیده‌ایم تا برای چنین روزی آماده باشیم و امروز زمان آن است که این آمادگی در میدان عمل به کار گرفته شود.

خانجانی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر تلاش کردند متناسب با مأموریت خود پاسخگو باشند و از کشور دفاع کنند و بخش مهمی از این موفقیت حاصل حمایت و پشتیبانی مردم است.

وی با بیان اینکه دشمن در رسیدن به اهداف خود با موانع جدی مواجه شده است، گفت: بسیاری از برنامه‌ها و محاسبات دشمن با مقاومت مردم و اقدامات نیروهای مسلح خنثی شد.

رسانه‌ها اجازه ندهند دشمن روایت خود را تحمیل کند

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا در پایان با تأکید بر ضرورت انعکاس نقش مردم در رسانه‌ها اظهار کرد: انتظار دارم رسانه‌ها بیش از گذشته نقش و فداکاری مردم را منعکس کنند؛ زیرا مردم در سخت‌ترین شرایط پشت سر کشور و نیروهای مسلح ایستادند.

وی افزود: پیش از آنکه بخواهیم از عملکرد نیروهای مسلح سخن بگوییم، باید قدردان مردم باشیم؛ مردمی که در میدان حضور داشتند و پشتیبان نیروهای دفاعی کشور بودند.

خانجانی تأکید کرد: اصحاب رسانه نیز امروز در یک میدان مهم قرار دارند و باید با روایت دقیق، حرفه‌ای و مسئولانه واقعیت‌ها، اجازه ندهند دشمن روایت خود را به افکار عمومی تحمیل کند.

وی گفت: نیروهای مسلح خود را خادم مردم می‌دانند و مأموریت اصلی آنها حفاظت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است و این مأموریت با تکیه بر خداوند متعال، هدایت فرماندهی معظم کل قوا و پشتیبانی مردم ادامه خواهد داشت.