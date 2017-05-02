۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۰۳

کشف ۹ کیلوگرم مواد مخدر توسط ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی

تبریز - یش از ۹ کیلوگرم مواد مخدر توسط ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی فرماندهی آذربایجان شرقی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق و نیز برخورد با فروشندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر موفق به کشف و ضبط بیش از ۹ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری دو متهم در ارتباط با این پرونده ها شدند.

کشف بیش از ۸ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان مراغه

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه ظهر سه شنبه در همین خصوص به خبرنگاران گفت: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و با تحقیقات فنی از فعالیت شخصی که بصورت گسترده مبادرت به تهیه و توزیع در شهرستان مراغه می کرد، مطلع و  شناسایی و دستگیری وی را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ پاسداررضا اصلانی فر در تشریح این خبر افزود: متهم پس از شناسایی و انجام تحقیقات لازم و اخذ دستور قضایی با تعقیب و مراقبت شبانه روزی در یک عملیات پلیسی غافلگیرانه در منزل دستگیر و در بازرسی از  انبار  منزل و خودرو پارک شده در حیاط منزل وی  مقدار هشت کیلو و ۵۳ گرم تریاک و ۱۶ گرم شیشه به همراه آلات و ادوات استعمال مواد مخدر کشف و ضبط و متهم دستگیر  و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

 فرمانده انتظامی مراغه تاکید کرد: پلیس و دستگاه قضایی، با جدیت هر چه تمام تر با اخلال گران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی و تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر  برخورد می نماید و برای تحقق امنیتی مطلوب اسلامی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و از مردم نیز درخواست می کنیم در صورت مشاهده هر گونه خرید و فروش مواد مخدر به پلیس ۱۱۰ گزارش کرده و پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.

کشف یک کیلوگرم مواد مخدر در جلفا

فرمانده انتظامی جلفا نیز از کشف مقادیری مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط فردی در سطح شهرستان موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

سرهنگ یداله جهان آرا در در ادامه خاطر نشان کرد: ماموران با انجام اقدامات تخصصی و فنی موفق شدند متهم را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کنند که در بازرسی تکمیلی از داخل خودرو متهم، از زیر صندلی راننده مواد مخدر از نوع تریاک به مقدار ۵۸۰ گرم تریاک و ۴۰۰ گرم سوخته تریاک کشف و ضبط شد.

وی افزود: ماموران همچنین در بازرسی از محل فعالیت فرد دستگیر شده آلات استعمال مواد مخدر، دو عدد ترازوی دیجیتال جهت توزین مواد مخدر و اقلام ممنوعه دیگر کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جلفا در پایان با اشاره به اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد، خاطرنشان کرد : پدیده شوم و خانمان سوز اعتیاد بدون مشارکت مردم از میان برداشته نخواهد شد و همکاری شهروندان با پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر گام موثری در برخورد با این بلای خانمان سوز است.

کد مطلب 3968056

