انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر و کشف ۵۲ کیلوگرم تریاک در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۵۲ کیلوگرم تریاک در دو عملیات ضربتی از قاچاقچیان مواد مخدر و دستگیری ۵ قاچاقچی در ملایر و نهاوند خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: در پی انجام کارهای اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر روی دو باند قاچاق حرفه ای مواد مخدر مشخص شد که قاچاقچیان قصد دارند دو محموله سنگین مواد مخدر را از استان های جنوبی کشور بارگیری و پس از انتقال به استان همدان نسبت به توزیع آن بین خرده فروشان مواد مخدر اقدام کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: به منظور جلوگیری از خرد شدن مواد مخدر با اقدام به موقع و هوشمندانه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملایر و نهاوند، در دو عملیات جداگانه هر دو محموله شناسایی و متوقف شد.

وی اظهار داشت: در عملیات اول با شناسایی و توقف خودرو حامل مواد مخدر در شهرستان ملایر محموله ۴۰ کیلوگرمی تریاک که در داخل خودرو به صورت بسیار ماهرانه جاسازی شده بود کشف و در این رابطه ۳ متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

سردار مهدیان نسب اظهار داشت: در عملیات دیگری که در نهاوند انجام گرفت ماموران موفق به شناسایی خودرو حامل مواد شدند که پس از توقف خودرو و بازرسی آن مقدار ۱۲ کیلوگرم تریاک کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر و یک خودرو نیز توقیف شد.