کشف یک کیلو تریاک در میامی؛ سوداگر مرگ دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی از توقف انتقال محموله مواد مخدر از خراسان رضوی به میامی خبر داد و بیان کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس این محموله رد یابی شد.

وی ادامه داد: با همکاری پلیس انتظامی پاسگاه فرومد محموله که با یک دستگاه خودرو پیکان وانت به سمت میامی روانه بود، مورد شناسایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی میامی از توقف این خودرو طی عملیات ضربتی خبر داد و افزود: در بازرسی تخصصی خودرو یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است.

موسوی با اشاره به اینکه محموله به طرز ماهرانه ای جا سازی شده بود، اظهار کرد: با این کشف خودرو توقیف و راهی پارکینگ شد.

وی از دستگیری یک سوداگر مرگ در این عملیات خبر داد و اضافه کرد: این متهم برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی میامی معرفی شده است.