به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیههایی را به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد؛
استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:
باغبانی:
احتیاط در عملیات سم پاشی و محلول پاشی
تنظیم دما و تهویه گلخانهها و کارگاههای پرورش قارچ به دلیل نوسانات دمایی در صبح هنگام
کنترل دما و تهویه انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی و پیاز به دلیل نوسانات دمایی
ردیابی پروانه مینوز گوجه فرنگی در گلخانهها و کشتهای متراکم
اجرای عملیات سربرداری، کود دهی و وجین علفهای هرز در نهالستانها
انجام عملیات هرس باغات انگور
آماده سازی بستر کاشت زراعتهای بهاره نظیر چغندرقند، پیاز، سیب زمینی و نخود دیم پس از پایان بارشها و گاو رو شدن زمین
زراعی:
مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو در دماهای بالای چهارده درجه با مشورت کارشناسان مراکز خدمات و کیلینیک های گیاه پزشکی
بازدید مزارع کلزا در خصوص شته و سوسک برگخوار منداب و انجام عملیات سمپاشی با مشورت کارشناسان
بازدید مزارع گندم و جو در خصوص تعیین زمان اوج ریزش و تراکم سنهای مادر
ردیابی بیماری زنگ زرد در مزارع غلات و مبارزه در صورت مشاهده
خود داری از انبار کردن محصولات در فضای باز
آماده سازی زمین جهت کشت یونجه، ذرت و آفتاب گردان پس از پایان بارشها و گاو رو شدن زمین
کشت چغندرقند، نخود و عدس
دامداری و طیور:
اطمینان از عملکرد زهکشها و خوداری از مصرف آب ناشی از سیلاب توسط دامها
تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداریها وگاوداری ها
زنبورداری:
محافظت از کندوها به وسیله روشهای مرسوم و بازبینی کندوها در مقابل بارندگی
انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع کلزا پس از اتمام بارشها
استان اردبیل:
باغبانی:
احتیاط در عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع بارشهای بهاری
تنظیم دمای گلخانهها و کارگاههای پرورش قارچ به دلیل نوسانات دما
قیم بندی نهالهای کشت شده و محافظت از آنها در مقابل وزش باد
تسریع برای تلقیح بیشتر با استفاده از زنبور عسل در باغات
زراعی:
مصرف کودهای ازته در مزارع کلزا و غلات به صورت سرک
پایش در مزارع غلات در خصوص بیماریهای قارچی به ویژه زنگ گندم پس از پایان بارشها
کاشت زراعتهای بهاره بعد از اتمام بارشها و گاورور شدن اراضی
عدم آبیاری باغات به دلیل وجود بارش
دامداری:
تنظیم دمای مرغداریها و دامداریها و انبارها به دلیل نوسانات دما
اطمینان از عملکرد زهکشها
زنبورداری:
انتقال کندوها به نواحی اطراف مزارع و باغات پس از اتمام بارشها
محافظت از کندوها به وسیله روشهای مرسوم و بازبینی کندوها در مقابل باد و باران
شیلات:
کنترل ورود سیلاب به مراکز پرورش ماهی
تنظیم جیره غذائی در مزارع پرورش ماهی بر اساس شرایط وضع هوا
پاکسازی ورودیهای واحدهای تولیدی مزارع پرورش ماهی سرد آبی
استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
باغبانی:
محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع بارشهای بهاری تا پایان هفته
تنظیم دما و تهویه گلخانهها و کارگاههای پرورش قارچ به دلیل نوسانات دما به ویژه در صبح هنگام
کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارهای سیب زمینی به ویژه در صبح و شب هنگام
عدم آبیاری باغات به دلیل وجود بارشهای مؤثر
زراعی:
پاکسازی راه آب مزارع
توقف مصرف کود ازته در مرحله گلدهی کلزا تا زمان برداشت، جهت جلوگیری از تولید شاخههای جدید
خوداری از تردد غیر ضرور به مزارع
خاموش نمودن سیستمهای آبیاری تحت فشار تا روز چهارشنبه
دامداری:
تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل نوسانات دما
ذخیره علوفه مناسب جهت دامها
خوداری از چرای دام در ارتفاعات
خوداری از اسکان دامها در مناطق پائین دست گورابها و سیل بندها
زنبورداری:
محافظت از کندوها به وسیله روشهای مرسوم و بازبینی کندوها در ساعات گرم روز
خودداری از انتقال کندوها به نواحی اطراف مزارع کلزا و باغات
خودداری از قرار دادن کندوها در ارتفاعات
شیلات:
پاکسازی ورودیهای واحدهای تولیدی مزارع پرورش ماهی سرد آبی به دلیل وقوع بارندگیهای بهاره
مدیریت جیره غذایی توسط مزرعه داران در شیلات
استانهای گیلان و مازندران:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع بارشهای بهاری تا چهارشنبه
کاشت نهال، حذف پاجوش و تنه جوشها و اصلاح تشتکهای آبیاری
احداث زهکشهای مناسب در داخل و اطراف باغات و محکم کردن قیم نهالهای جوان
کوددهی ریشهای درختان مرکبات
مبارزه علیه پسیل زیتون در ساعات خنک و ابتدایی روز
از بین بردن ضایعات پرورشی سال قبل و ضدعفونی و آهک پاشی اطراف و داخل تلنبارهای پرورشی و ادوات توسط نوغانداران
نوغانداران از انجام هرگونه عملیات هرس درختان توت خودداری نمایند.
تجهیز سازههای گلخانهها، پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانهها
زراعی:
آماده سازی و شخم اراضی بادام کاری، سبزی و سیفی و محصولات جالیزی پس از پایان بارشها
مصرف کود سرک در مزارع گندم و جو
پایش مزارع غلات از نظر شیوع زنگ گندم
تعجیل زارعین برنجکار در انجام لایروبی انهار، زهکشها، شخم و مرز بندی، آبتخت اراضی شالیزاری، احداث خزانههای جوی-پشته ای و استفاده از کودهای پایه
اطمینان از استحکام خزانه برنج
انجام عملیات کشت ذرت، سورگوم و یونجه
آماده سازی اراضی شالیزاری
دام و طیور:
تنظیم دمای مرغداریها و دامداریها و انبارها به دلیل نوسانات دمایی
کنترل زهکشهای اطراف دامداریها و مرغداریها
تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین
زنبورداری:
محافظت از کندوها در مقابل باد و باران
شیلات:
اتخاذ تمهیدات برای بهره برداری از آب باران در استخرهای گرم آبی
پاکسازی ورودیهای واحدهای تولیدی مزارع پرورش ماهی سرد آبی به دلیل وقوع رگبار باران
کنترل و محکم کردن دیواره استخرها
استان گلستان:
باغبانی:
انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع
مزارع تکثیری گندم منطقه علی آباد و گرگان نسبت به سم پاشی قارچ کش اقدام نمایند.
گرم کردن و تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهالهای گوجه فرنگی در شبهای سرد و روزهای گرم
حذف شاخههای خشک در باغهای زیتون و مرکبات با توجه به شروع رشد رویشی و نمایان شدن برگها
پایش بیماری فیتوفترا در مزارع سیب زمینی
زراعی :
مخلوط کشی مزارع تکثیر بذر گندم و جو منطقه آق قلا، گمیشان و انبارالوم به دلیل مساعد بودن شرایط جوی
سم پاشی قارچ کش مزارع تکثیری گندم منطقه علی آباد و گرگان
مصرف ریزمغذیها در مزارع تکثیری گندم و جو
استفاده از کودهای مایع میکرو بصورت محلول پاشی در مزارع غلات که در مرحله ساقه دهی هستند
تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهالهای گوجه فرنگی و شالی در شبهای سرد و روزهای گرم
دام و طیور:
تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و مراقبت از دامداریها و مرغداریها
زنبورداری:
استقرار تعداد دو کندو زنبور عسل در هکتار جهت افزایش عملکرد در واحد سطح در مزارع کلزا
پرورش ماهی:
با توجه به ناپایداری جوی حاکم بر استان به پرورش دهندگان گرم آبی که موفق به آبگیری شدهاند توصیه میگردد از هر گونه کود دهی غیر ضروری پرهیز نمایند.
استانهای تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع بارشهای بهاری تا پایان هفته
مبارزه با علفهای هرز باغات از اواخر هفته
تنظیم دما و تهویه گلخانهها و کارگاههای پرورش قارچ
ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالهای جوان در مناطق کوهپایهای به دلیل نوسانات دمایی به ویژه در صبح هنگام
گرم کردن و تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهالهای گوجه فرنگی
خودداری از آبیاری غرقابی در باغها جهت جلوگیری از ریزش گلها
زراعی:
مبارزه با سن مادر در مزارع گندم از آخر هفته
مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا پس از اتمام بارشها و از آخر هفته
مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم، جو و کلزا پس از اتمام بارشها از آخر هفته
کشت بهاره محصولاتی همچون پیاز و چغندر قند پس از اتمام بارشها و گاورو شدن اراضی از آخر هفته
انجام عملیات آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره پس از اتمام بارشها و گاورو شدن اراضی از آخر هفته
دامداری:
تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و مراقبت از دامداریها و مرغداریها
خوداری از چرای دام در مناطق مرتفع
زنبورداری:
محافظت از کندوها با توجه به بارش و نوسانات دمایی
انتقال کندوها به حاشیه باغات و مزارع پس از اتمام بارشها
استانهای اصفهان و یزد:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع بارشهای بهاری وزش باد
مبارزه با علفهای هرز باغات از آخر هفته
حذف علفهای هرز جویهای انتقال آب از آخر هفته
خودداری از آبیاری غرقابی در باغها جهت جلوگیری از ریزش گلها
تنظیم دما و تهویه گلخانهها و کارگاههای پرورش قارچ در صبح هنگام
با توجه به نوسانات دمایی دور آبیاری باغاتی که مرحله گلدهی به پایان رسیده تنظیم گردد.
تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهالهای گوجه فرنگی
زراعی:
آماده سازی زمین محصولات تابستانه (آفتابگردان –پنبه –ذرت-سورگوم) پس از اتمام بارشها و گاورو شدن اراضی
آبیاری مزارع کشتهای پاییزه(گندم، جو، کلزا، گلرنگ) همراه با کوددهی نوبت اول سرک در صورت کافی نبودن بارشها
سله شکنی درمزارع جهت کاهش تبخیر سطحی پس از پایان بارشها
مبارزه شیمیایی با شته مومی کلزا از آخر هفته
مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزارع گندم، جو و کلزا در ساعات گرم روز و از آخر هفته
مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا از آخر هفته
مبارزه با سن مادر در مزارع گندم و جو از آخر هفته
دامداری:
خودداری از ورود دام به مراتع ییلاقی به دلیل کمبود بارشهای بهاره و عدم آمادگی پوشش گیاهی
تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
خوداری از چرای دام در مناطق مرتفع
زنبورداری:
محافظت از کندوها با توجه به نوسانات دمایی
انتقال کندوها به اطراف مزارع کلزا و باغات از آخر هفته
استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید
تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ تا آخر وقت جمعه
خودداری از احداث باغ در دامنههای شمالی، کف دره و مناطق سردسیر و دارای زمستان سرد
زراعی:
آماده سازی زمین برای کشت پیاز، حبوبات، آفتابگردان و محصولات بهاره
آماده سازی و کشت خزانه جهت گیاهان نشایی
انجام عملیات کشت چغندر قند
پخش کود سرک در مزارع کلزا وگندم
مبارزه با شته مومی کلزا در صورت نیاز در ساعات ابتدایی روز
پایش زنگ در مزارع
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و تهیه خوراک پر انرژی
زنبورداری:
محافظت از کندوها با انجام درزگیری و ایزولاسیون آنها
انتقال کندوهای زنبور عسل به حاشیه باغات و مزارع کلزا
استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش بادهای محلی در ساعات پایانی روز
کنترل استحکام سازههای گلخانه با توجه به وزش باد
مبارزه با مینوز برگ مرکبات و تریپس انبه با استفاده از سموم توصیه شده در ساعات ابتدایی روز
انجام تمهیدات لازم برای مقابله با سرمازدگی توسط باغداران در مناطق مرتفع
محکم کردن قیم نهالهای جوان بدلیل وزش باد شدید
تغذیه درختان به روش کودآبیاری
استفاده از گل گوگرد برای مبارزه با سفیدک انگور
تسریع در انجام عملیات کف بری باغات انار خسارت دیده از سرما
گرده افشانی درختان پسته و خرما در ساعات آرام روز
مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی با مشورت کارشناسان کشاورزی
تداوم کشت جالیز
انتقال نشاء گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل به زمین اصلی
زراعی:
آبیاری منظم مزارع غلات
محافظت ازگندم وجو برداشت شده باتوجه به وزش باد
بازدیدهای لازم برای بررسی باغات زرشک و مزارع گندم و جو در خصوص بروز بیماری زنگ
مبارزه شیمیایی با پوره سن غلات در ساعات ابتدایی روز
دامداری:
تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها با توجه به نوسانات دمایی
زنبورداری:
محافظت از کندوها به وسیله روشهای مرسوم و بازبینی کندوها در ساعات گرم روز
انتقال کندوها به مناطق مستعد از نظر تعداد گل
استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد و بارش پراکنده در ساعات بعداز ظهر
کود دهی فوروت ست در باغات
استفاده از سیستم سرمایشی(خنک کننده) در گلخانهها
برداشت گوجه فرنگی، بادمجان وپایان برداشت سبزی و صیفی در استان هرمزگان
برداشت حبوبات، سیب زمینی، طالبی، خربزه و هندوانه و سیر در استان هرمزگان در ساعات ابتدایی روز
محلول پاشی با کودهای ماکرو و میکرو جهت افزایش عملکرد محصول مرکبات و انبه در ساعات آرام روز در استان هرمزگان
کوددهی نخیلات در ساعات آرام روز در استان هرمزگان
استفاده از کودهای آلی ارگانیک همراه با آب آبیاری جهت افزایش رشد رویشی گیاهان دارویی
آبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت بادهای گرم و سوزان وآفتاب سوختگی
استفاده از کودهای ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات
مبارزه با شب پره مینوز، کنه گرد آلود خرما و کنه مرکبات
عملیات شخم بهاره(خراش دهی) در باغات دیم خصوصاً انگور با توجه به رطوبت خاک صورت پذیرد.
انجام عملیات آبیاری تکمیلی در باغاتی که به آبیاری نیاز دارند.
هرس پاجوشها و نرک ها در باغات در صورت عدم هرس قبلی
مبارزه با علفهای هرز در باغها و جویهای آب
تنظیم نازلهای آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد در ساعات پایانی روز
زراعی:
برداشت کلزا، گندم، حبوبات، جو، و سورگوم علوفهای در استان هرمزگان
انجام عملیات پایش زنگ گندم
خودداری از انجام عملیات آبیاری جهت جلوگیری از وقوع ورس در مناطقی که وزش باد دارد.
عدم برداشت گوجه فرنگی، بادمجان، پیاز، کلزا و گندم به دلیل وزش باد
عدم محدودیت در برداشت گندم در استان هرمزگان
دادن کود سرک در مزارع کلزا وگندم همراه با آبیاری
مبارزه با شته مومی کلزا (در صورت نیاز) در ساعات ابتدایی روز در استانهای هرمزگان و بوشهر
عدم سرک دهی ازته در مزارع چغندر قند بهاره و پایش زنگ در مزارع با توجه به رطوبت نسبی و افزایش دما
دامداران و عشایر:
تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداریها و دامداریها به دلیل افزایش نسبی دما
زنبورداری:
با توجه به شرایط مناسب دمایی وگلدهی اکثر درختان، اضافه کردن آب و طبق در زنبورستان ها
محافظت از کندوها به دلیل نوسانات دمایی
شیلات:
هوادهی استخرهای پرورش ماهی
استانهای ایلام و خوزستان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع بارشهای بهاری تا پایان هفته
تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ
انجام عملیات چین برداری از سبزی و صیفی (بادمجان، لوبیا و بامیه)
خودداری از آبیاری غرقابی مزارع به منظور جلوگیری از ریزش شکوفه در باغات و مرکبات
مبارزه با بیماری شانکر و غربالی در هسته داران
زراعی:
قطع آبیاری مزارع گرمسیر و آخرین آبیاری در مزارع شمالی و معتدل
آخرین آبیاری مزارع شبدر و یونجه جهت بذرگیری
خودداری از انبار کردن گندم و کلزا در محیط باز
بازدید مزارع گندم و جو با توجه به نزدیکی برداشت از نظر بیماریهای انواع زنگ و سیاهک
مبارزه با علفهای هرز در مزارع غلات پس از پایان بارشها و از اواخر هفته
در هنگام برداشت غلات بویژه در بعداز ظهرها به سرعت باد توجه شود .
تنظیم آبیاری بارانی بر اساس سرعت وزش باد
مبارزه با سن در مناطق شمالی استان
کشاورزان حوزه شمالی استان نسبت به دادن کود سرک مزارع گندم، جو اقدام نمایند
زنبورداری:
محافظت از کندوها به دلیل نوسانات دمایی
انتقال کندوهای عسل به مناطق خنک و احداث سایبان
دامداری و مرغداری:
تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها به دلیل گرد و خاک
شیلات:
هوادهی استخرهای پرورش ماهی
