۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

حضور غرفه خانه فرهنگ ایثار در سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران

غرفه خانه فرهنگ ایثار و مقاومت با هدف تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در نمایشگاه کتاب تهران حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی خانه فرهنگ ایثار؛ غرفه خانه ایثار و مقاومت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاش است تا از فرصت‌ها و پتانسیل‌های نمایشگاه  بین‌المللی کتاب بهره برده و برخی از اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌هایش را در ایام برگزاری نمایشگاه دنبال کند و این فرصت را غنیمتی بداند برای ارتباط هر چه‌ بیشتر و موثرتر با صاحبان قلم، ناشران، بازدیدکنندگان و مخاطبان خانه فرهنگ و علاقه‌مندان به فرهنگ مهربانی‌ها و فداکاری‌ها در سطح کشور.

غرفه خانه ایثار در ایام نمایشگاه کتاب، همچون سالهای گذشته نگارش کتاب مردمی ایثار که با قلم مردم نوشته میشود را دنبال میکند و از زوایای اندیشه های مختلف به جایگاه و ارزش ایثار و فداکاری می‌پردازد.

همچنین، طرح اهداء کتاب به کتابخانه مهربانی در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب فعال است. خانه فرهنگ ایثار و مقاومت وزارت ارشاد با ایجاد طرح و برنامه کتابخانه مهربانی با هدف جمع‌آوری کتاب‌های مازاد که مورد استفاده صاحبانش نیستند و ارسال آن به مناطق محروم کشور فرصتی را فرهم آورده تا خیرین و نیک اندیشان در این امر خیر که زیربنای عمیق فرهنگی دارد همراه شوند و گام موثری در جهت ترویج فرهنگ مهربانی و بسط فرهنگ کتابخوانی بردارند.

لازم به ذکر است سومین جلد از کتاب مردمی فرهنگ ایثار در ایام نمایشگاه کتاب با حضور مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی می‌شود.

بر اساس این گزارش، سی‌اُمین نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ 13 تا 23 اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

