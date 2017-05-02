به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۱۲ اردیهبشت در دیدار با معاون گردشگری وزیر فرهنگ کشور ایتالیا که در محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد، با تاکید بر گسترش روابط فرهنگی و توسعه دیپلماسی فرهنگی در بخش بین الملل، افزود: تلاش دولت تدبیر و امید بر واگذاری امور به صنوف مربوطه بوده، ولی هنوز دولت نقش گسترده‌ای در حوزه فرهنگ دارد.

وی با اشاره به معاونت‌ها و سازمان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معرفی وظایف آن‌ها پرداخت و گفت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یکی از اقدامات معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه است و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی و بین المللی، جشنواره‌های حوزه کتاب و همچنین برگزاری کتاب سال از دیگر فعالیت‌های این معاونت است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به مجموعه فعالیت‌های سازمان سینمایی، سمعی و بصری، افزود: ایران در بخش فعالیت‌های سینمایی در منطقه از سرآمدان است و در بخش بین‌المللی نیز به اسکار دست یافته است.

صالحی امیری افزود: معاونت هنری نیز دارای فعالیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی است و موزه هنرهای معاصر تهران نیز دارای آثار ارزشمندی با برآورد ارزش ٣ میلیارد دلار است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر گسترش دیپلماسی فرهنگی تاکید بسیار دارد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با داشتن ٨٣ نمایندگی در کشورهای مختلف این وظیفه را بر عهده دارد.

وی در ادامه افزود: معاونت مطبوعاتی فعالیت‌های رسانه‌ای کشور را بر عهده دارد و در حال حاضر ٨ هزار و ٦٠٠ روزنامه و نشریه در کشور منتشر می‌شود.

صالحی امیری بر گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: ضروری است تفاهمنامه فیمابین دو کشور با پیش‌نویس جدید به امضای طرفین برسد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی همکاری در همه حوزه‌های فرهنگی و هنری با کشور ایتالیا را دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر رفت و آمد نخبگان دو کشور و توجه به شخصیت‌های فرهنگی یکدیگر تاکید کرد و گفت: ایران در منطقه کشوری امن است و این امنیت تصادفی نیست بلکه بر اساس رویکردی استراتژیک است. ما به هر نوع افراطی گری در منطقه و جهان مخالف هستیم.

در ادامه این دیدار معاون گردشگری وزیر فرهنگ کشور ایتالیا با اشاره به روابط خوب دو ملت گفت: به دلیل اشتراکات فرهنگی میان دو ملت گسترش روابط میان ایران و ایتالیا ضروری است.

وی با تاکید بر نقش دیپلماسی فرهنگی در گسترش روابط، نقش نشریات و روزنامه‌ها را نیز در این مسیر موثر برشمرد و افزود: سینمای ایران در ایتالیا و جهان نیز شناخته شده است و حضور ایتالیا به عنوان میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نقطه عطفی در شناخت کتابخوانی است.

معاون وزیر فرهنگ ایتالیا با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان بلونیا، گفت: در این نمایشگاه تصویرگران ایران در بخش کودک و نوجوان مورد توجه هستند و ایرانیان در این زمینه استعدادهای خوبی دارند.

وی افزود: تاسیس دفتر فرهنگی ایتالیا در ایران نیز می‌تواند کمک زیادی در گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور داشته باشد.

معاون وزیر ایتالیا گفت: این کشور نگاه ویژه ای نسبت به ایران دارد و از امنیت داخلی آن مطلع است و این امر منجر به افزایش گردشگران به این کشور می‌شود.