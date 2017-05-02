ترامپ مجلس سنای آمریکا را با ۲ گزینه تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز در پیامی به این احتمال قوی که کاخ سفید و جمهوریخواهان کنگره آمریکا نتوانند رأی کافی برای تصویب لایحه بیمه درمانی وی به عنوان جایگزین بیمه خدمات درمانی اوباما موسوم به «اوباما کِر» را به دست بیاورند، واکنش نشان داد.

رئیس جمهور آمریکا در این پیام آورده است: دلیل برنامه مورد مذاکره میان جمهوریخواهان و دموکرات ها این است که ما به ۶۰ رأی در مجلس سنا نیاز داریم که در آنجا وجود ندارد.

«دونالد ترامپ» در توئیت دیگری در ادامه تأکید کرد: یا در سال ۲۰۱۸ سناتورهای جمهوریخواهِ بیشتری را انتخاب خواهیم کرد و یا قوانین کنونیِ ۵۱% (برای تصویب) را تغییر می دهیم.

وی در ادامه افزود: کشور ما به تعطیلی خوبی در ماه سپتامبر نیاز دارد تا بتواند به ترمیم این آشفتگی مبادرت نماید.

بر اساس اعلام شبکه «سی اِن اِن»، تعدادی از نمایندگان جمهوریخواه روز گذشته مخالفت خود را با جایگزینی بیمه خدمات درمانی دولت اوباما، موسوم به اوباماکِر، اعلام کردند و تعدادی نیز هنوز تصمیم شان را نگرفته اند.

هنوز برنامه مشخصی برای رأی گیری درباره این لایحه وجود ندارد. با این وجود، فشار زیادی از سوی ترامپ و معاونش مایک پنس برای واداشتن نمایندگان جمهویخواه به تصویب این لایحه وجود دارد.

پنس قرار است امروز با نمایندگان جمهوریخواه دیدار کند و با آنها درباره این موضوع صحبت کند. با این همه، اظهارات ترامپ نشان می دهد هنوز لایحه تکمیل نشده و تغییرات بیشتری قرار است در آن صورت گیرد که این امر بر پیچیدگی موضوع افزوده است، زیرا اساسا معلوم نیست که تصمیم دولت در مورد بیمه درمانی قرار است چه باشد.

جمهوریخواهان برای تصویب این لایحه فقط می توانند ۲۲ رأی منفی از سوی نمایندگان دموکرات را تحمل کنند و اگر تعداد نمایندگان مخالف از این فراتر رود، لایحه تصویب نخواهد شد، و با توجه به شرایط کنونی، این احتمال قوی به نظر می رسد. با این وجود، رهبران جمهوریخواه تلاش دارند هر طور شده دیگران را مجاب به موافقت با این لایحه کنند.

اوباماکر که به نوعی مهمترین اقدام داخلی دولت اوباما بود، اقدامی مثبت برای تحت پوشش خدمات درمانی قرار دادن طبقات پایین جامعه بود، گرچه طبقات متوسط و بالا، آن را اجحافی در حق خود می دانستند و مخالفش بودند. یکی از قولهای ترامپ این بود که این بیمه را لغو کند، گرچه به نظر می رسد این قول هم مانند وعده های دیگر او نظیر دیوار کشیدن در مرز مکزیک یا لغو سفر اتباع مسلمان به آمریکا با شکست مواجه شود.