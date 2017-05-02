۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۵۷

شیخ نعیم قاسم در واکنش به سند سیاسی جدید حماس؛

مقاومت بدون آزادسازی فلسطین از نهر تا بحر بی فایده است

معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت: اگر مقاومت برای آزادسازی فلسطین از نهر تا بحر وجود نداشته باشد، فایده ای ندارد و با مقاومتی همراهی می کنیم که اراضی آزادشده را به صورت کامل بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان به سند سیاسی جدید جنبش حماس فلسطین واکنش نشان داد.

وی در همین راستا تاکید کرد: اگر مقاومت برای آزادسازی فلسطین از نهر تا بحر وجود نداشته باشد، فایده ای ندارد و ما با مقاومتی که برای سازش برنامه ریزی و فلسطین را به دو دولت تقسیم می کند، نیستیم. همچنین با مقاومتی که خون را با زمین عوض کند، همراه نیستیم.

شیخ نعیم قاسم در ادامه تصریح کرد: ما با مقاومتی همراهی می کنیم که اراضی آزادشده را به صورت کامل و بدون هیچ قید و شرطی بپذیرد و فلسطینی ها را به صورت عزتمندانه و همزمان با کرامت به سرزمینشان باز گرداند.

جنبش حماس سند سیاسی جدید خود را منتشر کرد که در آن بر به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی، چشم پوشی نکردن از حقوق فلسطینیان و تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ تأکید شده است.

