حماس مرزهای ۶۷ را به رسمیت شناخته نه رژیم صهیونیستی را

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ محمد مظهری: جنبش فلسطینی حماس اخیرا سند سیاسی جدید خود را منتشر کرده است. این جنبش در سند سیاسی جدید خود با تأکید بر لزوم بازگشت آوارگان فلسطینی به اراضی مادری خود، اعلام کرده است که از تشکیل دولت مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس حمایت می کند.

در همین راستا خبرنگار مهر گفتگویی را با «محمود الزهار» عضو ارشد حماس انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*چه چیزی باعث شد که حماس در این برهه از زمان و در سایه تحرکات سیاسی اخیر دولت ایالات متحده آمریکا و همچنین برخی کشورهای عربی درخصوص ازسرگیری مذاکرات سازش، اقدام به انتشار سند سیاسی جدید خود کند؟

تلاش های خارجی برای ازسرگیری مذاکرات سازش هیچ ارتباطی با انتشار سند سیاسی جدید حماس ندارد. این اقدام، طبق روال سالهای گذشته انجام شده است. سند منتشرشده دارای اصول ثابتی است. در این سند بر لزوم بازگشت آوارگان فلسطینی به اراضی مادری خود تأکید شده است. در این سند تأکید شده است که حماس حتی از یک وجب از خاک خود نیز نخواهد گشت. ما همچنین بر عدم عقب نشینی خود از عقاید و مقدساتمان تأکید کرده ایم.

برخی سیاستها متناسب با زمان تغییر می کنند. ما در سال ۲۰۰۵ پس از برگزاری انتخابات، در نوار غزه تشکیلاتی را ایجاد کردیم و به مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی پرداختیم. امروز نیز مرزهای سال ۱۹۶۷ را بدون عقب نشینی از حتی یک وجب از خاک خود، به رسمیت شناختیم. ما موضع خود را تغییر نداده ایم و همچنان بر آن تأکید داریم. همه این را می دانند.

*نظر شما درباره به رسمیت شناخته شدن مرزهای ۱۹۶۷ توسط حماس چیست؟

ما مرزهای ۱۹۶۷ را به رسمیت شناختیم و نه رژیم صهیونیستی را. اینکه ما مرزهای ۱۹۶۷ را به رسمیت شناخته ایم به معنای به رسمیت شناختن دشمن و عقب نشینی از اصول و مواضع خود نیست. سند سیاسی جدید به معنای عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی نیست. موضع صهیونیستها هم کاملا روشن است. از آنجایی که در این سند سیاسی، صهیونیستها به رسمیت شناخته نشده اند، آنها همچنان خواستار تحقق این امر هستند.

*آیا گمان می کنید که حماس با سند سیاسی جدید خود از اخوان المسلمین برائت جسته است؟

نه این درست نیست. ما در سند نیز قید کرده ایم که جنبش حماس از نظر سیاسی و ایدئولوژیک در امتداد اخوان المسلمین قرار دارد اما تصمیمات خود را از ناحیه اخوان المسلمین اتخاذ نمی کند.

*چه وجه تشابهی بین سند سیاسی حماس و سند سیاسی حزب النهضه در تونس وجود دارد؟

شرایط امروز ما با شرایط جنبش النهضه متفاوت است. آنها در درون خود دارای اختلافات حزبی هستند و با یک دشمن اشغالگر مواجه نیستند. تشابهی بین ما و آنها وجود ندارد.

*حرف و حدیث هایی درباره حذف خالد مشعل در انتخابات آینده هست؟ آیا این گمانه زنی ها را تایید می کنید؟

طبق قوانین موجود در حماس، مسئولان باید هر دو سال یک بار عوض شوند. چیزی برخلاف قانون در حماس اتفاق نمی افتد. افرادی که تغییر می کنند می توانند در یک بازه زمانی دیگر به جایگاه خود بازگردند. در هر صورت، افرادی که در عضویت جنبش حماس هستند همگی دارای روحیه مقاومت هستند و حتی یک فرد را پیدا نمی کنید که چنین نباشد.

*اینکه برخی سند سیاسی جدید حماس را دست کشیدن از دشمنی با صهیونیستها می دانند به چه علت است؟

ملت فلسطین همواره دشمن صهیونیستها بوده و خواهد بود، چراکه آنها کشورشان را اشغال کرده اند. مهم نیست که این اشغالگران چه دینی دارند؛ چه یهودی چه مسیحی و چه هر دین دیگر. مهم اشغالگر بودن آنهاست. ما با یهودیان هیچ مشکلی نداریم. کما اینکه در ایران هم چنین مسأله ای وجود دارد و ایرانیان با یهودیان مشکلی ندارند.