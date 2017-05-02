خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: جنبش حماس به صورت رسمی سند سیاسی جدید خود را منتشر کرد. گفتنی است سند حماس در ۴۲ بند و ذیل ۱۱ عنوان منتشر شده است. در سند سیاسی جدید حماس آمده است که برپایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ یک توافق ملی است. به همین مناسبت گفتگویی را با خالد القدومی نماینده جنبش حماس در ایران انجام دادیم که مشروح آن به شرح زیر است:

*با توجه به اینکه در سند جدید جنبش حماس بر شناسایی مرزهای ۱۹۶۷ به صورت مبهمی اشاره شده است آیا حماس بر اساس این سند، مرزهای ۱۹۶۷ را به رسمیت شناخته است؟

من از همه رسانه ها می خواهم که سند جدید جنبش حماس به ویژه بند مربوط به مرزهای ۱۹۶۷ را به دقت مطالعه کنند. جنبش حماس ابتکار عمل جدیدی را که متفاوت از گذشته باشد مطرح نکرده است. ما در سند وفاق ملی مصوب سال ۲۰۰۳ که مبتنی بر توافق ملی بود و تمامی گروه های فلسطینی آن را امضا کردند در آن زمان و در چارچوب وفاق ملی از برنامه های سیاسی سخن گفتیم و به موجب این وفاق ملی، این برنامه از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ سخن گفت. سند جدید حماس نیز اکنون بار دیگر همین موضوع را تاکید می کند و می گوید جنبش حماس در صورتی که توافق ملی درباره این راه حل وجود داشته باشد (راه حلی که مراجع بین المللی نیز از آن صحبت می کنند) در چنین برنامه هایی مشارکت خواهد کرد و به آنها احترام خواهد گذاشت.

اما باید بگویم که این سند جدید خدای ناکرده به معنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن سرزمین فلسطین نیست. ما به فلسطین و وجب به وجب خاک آن ایمان داریم و خواهان فلسطین تاریخی از بحر تا نهر هستیم. جنبش حماس خواهان کل فلسطین است و اگر برنامه های سیاسی وجود داشت که مبتنی بر تشکیل کشور فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ بود و تمامی طرف های فلسطینی از آن رضایت داشتند، در آن مشارکت خواهند کرد.

*برخی استدلال کرده اند که سند جدید حاکی از جدایی حماس از جریان اخوان المسلمین است نظر شما چیست؟

ما همواره تاکید داریم که از نظر فکری به اخوان المسلمین وابسته ایم اما از زمان تاسیس جنبش حماس و حتی تا این لحظه هیچ ارتباط ساختاری و تشکیلاتی با اخوان المسلمین نداشته ایم. ما جنبش اخوان المسلمین فلسطین هستیم و هیچ ارتباط سازمان یافته ای با جنبش اخوان المسلمین مادر که همواره به اندیشه های آن افتخار می کنیم، نداریم.