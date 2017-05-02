۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۵۰

عدم تمایل دو سوم طرفداران «ملانش» به شرکت در دُور دوم انتخابات

طرفداران «ملانش» نامزد مغلوب چپ گرای افراطی فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا تمایلی به رأی دادن نداشته و یا آرای سفید خود را در صندوق های رأی می اندازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که دو سوم حامیان جناح چپ افراطی در دُور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در رأی گیری شرکت نکرده و یا آرای سفید خود را در صندوق های رأی می اندازند.

گزارش های منتشره از نظرسنجی آراء این حزب نشان می دهد که دو سوم طرفداران «ژان لوک ملانش» نامزد مغلوب چپ گرای افراطی می گویند پس از شکست نامزد خود در دور اول انتخابات این کشور، اکنون یا تمایلی به رأی دادن نداشته و یا آرای سفید خود را در صندوق های رأی می اندازند.

این در حالیست که «ژان لوک ملانش» روز یکشنبه در اظهاراتی به طرفداران خود درباره رأی دادن به نامزد جبهه ملی فرانسه و یا ماکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور هشدار داده بود.

