روحانی درگذشت همسر استاندار چهارمحال و بختیاری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در پیامی درگذشت همسر استاندار چهارمحال و بختیاری را به وی تسلیت گفت.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

«بسم ‌الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

جناب آقای قاسم سلیمانی

استاندار محترم چهارمحال و بختیاری

ضایعه درگذشت همسر گرامی تان موجب تأثر و تالم خاطر شد.

اینجانب، مصیبت وارده را به جنابعالی و خانوادۀ محترم تسلیت می گویم و برای آن مرحومۀ مغفوره از درگاه خداوند متعال رحمت واسعه و برای شما و عموم بازماندگان داغدار صبر و اجر مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»