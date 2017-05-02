  1. سیاست
  2. دولت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۰۲

در پیامی؛

روحانی درگذشت همسر استاندار چهارمحال و بختیاری را تسلیت گفت

روحانی درگذشت همسر استاندار چهارمحال و بختیاری را تسلیت گفت

رییس جمهور کشورمان در پیامی درگذشت همسر استاندار چهارمحال و بختیاری را به وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در پیامی درگذشت همسر استاندار چهارمحال و بختیاری را به وی تسلیت گفت.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

«بسم ‌الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

 جناب آقای قاسم سلیمانی

استاندار محترم چهارمحال و بختیاری

ضایعه درگذشت همسر گرامی تان موجب تأثر و تالم خاطر شد.

اینجانب، مصیبت وارده را به جنابعالی و خانوادۀ محترم تسلیت می گویم و برای آن مرحومۀ مغفوره از درگاه خداوند متعال رحمت واسعه و برای شما و عموم بازماندگان داغدار صبر و اجر مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»

کد مطلب 3968441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها