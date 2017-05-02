روحانی درگذشت همسر استاندار چهارمحال و بختیاری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در پیامی درگذشت همسر استاندار چهارمحال و بختیاری را به وی تسلیت گفت.
متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله وانا الیه راجعون
جناب آقای قاسم سلیمانی
استاندار محترم چهارمحال و بختیاری
ضایعه درگذشت همسر گرامی تان موجب تأثر و تالم خاطر شد.
اینجانب، مصیبت وارده را به جنابعالی و خانوادۀ محترم تسلیت می گویم و برای آن مرحومۀ مغفوره از درگاه خداوند متعال رحمت واسعه و برای شما و عموم بازماندگان داغدار صبر و اجر مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»
