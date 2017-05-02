به گزارش خبرنگارمهر، علی نیکزاد عصر امروز در گردهمایی حامیان «حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی» در مشهد اظهار کرد: ظهور انقلاب اسلامی در دنیا، نوع جدیدی از حکومت اسلامی و برگرفته از مردم بود که تسلیم بلوک شرق و غرب نشد.

وی با تاکید بر اینکه برای حفظ انقلاب اسلامی ایران هزاران نفر جان خود را فدا کرده اند افزود: ریل انقلاب اسلامی از مسیر اصلی خود خارج شده است و باید تلاش کنیم تا آن را به مسیر صحیح بازگردانیم.

عده ای به دنبال حاکم شدن اسلام سعودی در کشور هستند

نیکزاد با اشاره وضعیت موجود و مشکلات فراوان کشور در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و دفاعی بیان کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته برخی فعالیت ها در جهت تضعیف قدرت دفاعی و نظامی کشور بوده و عده ای به دنبال حاکم شدن اسلام سعودی در کشور هستند.

رئیس ستاد انتخابات «حجت الاسلام رئیسی» با طرح این سوال که اگر می خواستیم به دنبال کدخدا باشیم چرا خون دادیم و هزاران شهید جان خود را نثار این انقلاب کردند تاکید کرد: نداشتن استقلال در عرصه های دفاعی از جمله فعالیت های عده ای است که می خواهند کشور وابسته و ضعیف باشد.

وی در ادامه با اشاره به انتشار مبانی در خصوص آزادی و حقوق شهروندی بیان کرد: مسئولان ارشد دولت در زمان های مختلف نشان دادند که با آزادی بیان مخالف بوده و در پاسخ به سوالات و انتقادها عکس العمل های شدیدی نشان می دهند که مخالف با شعارهای آنان است.

رئیس ستاد انتخابات «حجت الاسلام رئیسی» در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به بیان ویژگی های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی پرداخت و تصریح کرد: ساده زیستی و سعه صدر، از جمله ویژگی های اصلی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که متاسفانه در دولت کنونی خبری از آن نیست.

برخی تصمیمات دولت ویران کننده است

وی تاکید کرد: دولتی که در هتل درویشی مشهد مراسم مجلل و سمینار چند صد میلیاردی برگزار می‌کند قطعاً درد مردم حاشیه این ‌شهر در مناطق سیس‌آباد، اسماعیل‌آباد و غیره را درک نمی‌کند و مسئولان آن نیز ثروت خود را به قوه قضائیه اعلام نمی‌کنند.

نیکزاد بیان کرد: این ظلم است که بگویم اگر حجت‌الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور شود در کشور جنگ می‌شود چرا که بر اثر مقاومت ملت ایران است که آمریکا جرأت حمله به این کشور را ندارد و اگر رشادت‌های جوانان غیور نبود امروز داعش در خاک ایران بود.

رئیس ستاد انتخابات حجت الاسلام رئیسی گفت: حجت‌الاسلام رئیسی سه‌دهه در مسئولیت‌های بالای کشور بوده اما ثروت بالا و حقوق نجومی ندارد و تمام دغدغه‌اش خدمت به امور مردم به ویژه محرومان و مستضعفان است.

نیکزاد با اشاره به فعالیت های دشمنان در خصوص ضربه زدن به انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان ما قسم خورده اند انقلاب اسلامی را پایین بکشند و در حال حاضر برخی تصمیمات دولت ویران کننده است.

وی در ادامه تصریح کرد: عده ای مدام می گفتند طرح مسکن مهر مزخرف است، پرداخت یارانه ناکارآمد است، سهام عدالت به درد نمی‌خورد و سفرهای استانی سودی به حال مردم نداشته است اما حالا در آستانه انتخابات سود سهام عدالت می‌دهید و وعده تسریع در اتمام مسکن مهر داده می‌شود.