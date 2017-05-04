به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه آلمانی به فارسی نمایشنامه «فاوست» نوشته گوته شاعر و نمایشنامهنویس آلمانی از امروز توسط نشر گلآذین در سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عرضه میشود.
این ترجمه که توسط سعید جوزی انجام شده، اولین ترجمه آلمانی به فارسی این کتاب است که توسط این ناشر در حجم ۷۱۲ صفحه عرضه میشود.
کتاب چاپ اولی دیگری که این ناشر به نمایشگاه آورده «فیدل کاسترو پس از کنارهگیری» است که مجموعه مقالات و دستنوشتههای کاسترو را دربر میگیرد.
ترجمه این کتاب توسط داوود جلیلی انجام شده و اولین چاپش در نمایشگاه عرضه میشود.
همچنین چاپ دوم کتاب «دوئل» نوشته ماریو بارگاس یوسا از دیگر آثاری است که گلآذین به نمایشگاه کتاب آورده است؛ این کتاب که زمستان ۹۵ به چاپ رسیده بود، طی دو هفته چاپ دومی شد.
«دوئل» مجموعهای از داستانهای کوتاه یوسا را با ترجمه زهرا رهبانی شامل میشود.
انتشارات گلآذین امسال با حدود ۱۳۰ عنوان کتاب به نمایشگاه کتاب آمده که بیش از ۱۰ عنوان از این کتابها چاپ اولی هستند.
نظر شما