به گزارش خبرنگار مهر ‏ ، حجت الاسلام سید جلال صالحی مازندرانی ظهر پنج‌شنبه در حاشیه دیدار با آیت الله علوی گرگانی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: حوزه علمیه آیت الله صالحی مازندرانی در بنای جدید با حضور علما، بعد از ماه مبارک رمضان افتتاح می‌شود.

وی بیان داشت: نام پیشین این حوزه سعادتیه بود که به آیت الله صالحی مازندرانی تغییر یافت. این حوزه ۲۰۰ سال قدمت دارد و پس از تخریب در ۶ طبقه و ۲ هزار متر مربع تجدید بنا شد.

پذیرش ۶۰۰ طلبه در سال تحصیلی جدید

مسئول حوزه علمیه آیت الله صالحی مازندرانی عنوان کرد: سال تحصیلی جدید این حوزه علمیه تا ۳۰۰ نفر می‌تواند طلبه جذب کند که بتوانند در آنجا اقامت داشته باشند. همچنین ۳۰۰ طلبه عادی نیز جذب خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: تأثیر معنویات حوزه علمیه صالحی مازندرانی در مازندران بی‌نظیر است و به جز برگزاری برنامه‌های ویژه در ایام خاص، پکیج‌های فرهنگی نیز در میان مردم توزیع می‌شود.

حجت الاسلام صالحی مازندرانی تصریح کرد: هجرت اساتید در ایام خاص همچون محرم و ایام فاطمیه از سوی این حوزه صورت می‌گیرد و خود حوزه هزینه آن را می‌پردازد.