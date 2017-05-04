کرامت مردم یزد قابل مصادره نیست/ یزد پایگاه شهیدصدوقی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل میرمحمدی عصر امروز در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بسیاری یزد را استانی اصلاح طلب می شناسند، ارزیابی شما چگونه است، اظهار داشت: یزد استان دارالمومنین و دارالعباده و درالعلم است و از دیرباز نیز با همین صفات شناخته شده است و اینکه کسی بخواهد یزد را جناحی نگاه کند، شایسته نیست و توهین به همه مردم استان است.

وی تصریح کرد: استفاده از صفاتی نظیر پایتخت اصلاحات یا پایتخت گفتگوی تمدن‌ها به نوعی توهین به مردم این استان است زیرا مردم یزد نیز همانند مردم دیگر نقاط کشور از احزاب، گروه‌ها و افراد مختلفی حمایت می کنند.

میرمحمدی بیان کرد: اینکه یک گروه بخواهد کل استان را مصادره کند درست نیست، استقبال مردم یزد از حجت الاسلام رئیسی در سفر هفته اخیر ایشان به یزد نشان داد که ارادت ویژه ای به سایر احزاب نیز دارند.

وی یادآور شد: سند این ادعا، مقایسه استقبال مردم یزد در پایگاه انقلاب از حجت‌الاسلام رئیسی و حجت‌الاسلام روحانی است و حضور گسترده، نظم مثال زدنی، خودداری از کوچکترین هتک حرمت و کف و سوت بی نظیر بود.

میرمحمدی تصریح کرد: سوت و کف و اعتراض‌های مردم در سخنرانی های رقبا در مسجد حظیره نشان داد که یزد پایگاه اسلام، شهید صدوقی، انقلاب و هزاران شهیدی است که از یزد تقدیم انقلاب اسلامی شده است.

رئیس ستاد انتخابات حجت‌السالام رئیسی در یزد اظهار امیدواری کرد کرامت مردم یزد، برای گروه خاصی مصادره نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خط قرمزهای انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی اظهار داشت: تخریب رقیب و استفاده از امکانات دولتی خط قرمزهایی است که بر رعایت آن در همه ستادهای انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی تاکید شده است.

میرمحمدی با اشاره به امکاناتی که رقبا در دولت در اختیار دارند و از همه پتانسیل‌ها و ظرفیت های موجود برای پیروزی در انتخابات استفاده می کنند، افزود: در مقابل ما به جز دعای مردم، توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار (ع) قدرت دیگری نداریم و امیدواریم خداوند متعال دل‌های مردم مومن، متدین و مسلمان را به سمت حجت‌الاسلام رئیسی متمایل کند تا تغییری که در شأن مردم است، حاصل شود.