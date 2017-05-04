جلسه بررسی حادثه معدن آزادشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه بررسی آخرین وضعیت حادثه معدن آزادشهر و ارزیابی علل وقوع این سانحه عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان و آرزوی سلامتی برای مجروحین و مصدومان این حادثه، بر لزوم بررسی فنی و کشف دقیق علل وقوع این سانحه ی دلخراش تاکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور با ابراز تاسف شدید از جانباختن جمعی از کارگران زحمتکش معدن آزادشهر اظهار داشت: لازم است به فوریت کمیته ای متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور ابعاد و زوایای مختلف این حادثه را به دقت مورد بررسی قرار دهند و حتماً در این بررسی از تعدادی از متخصصین فنی و دانشگاهی نیز استفاده شود.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت رسیدگی به مسائل انسانی کارگران و مداوای مصدومان این حادثه، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست مداوا، درمان، پرداخت حقوق و دستمزد و رسیدگی به وضعیت معیشتی خانواده های جانباختگان و مصدومین این حادثه را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهد.

جهانگیری کار در معادن زیر زمین را یکی از سخت ترین مشاغل دانست و افزود: حادثه ی معدن آزادشهر باید درس بزرگی برای همه ی مسئولین کشور باشد تا مسائل ایمنی در بالاترین حد ممکن در مشاغل مختلف مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود.

معاون اول رییس جمهور از وزارت کشور نیز خواست با بسیج همه امکانات نسبت به خاکبرداری و ورود به بخش های مختلف این معدن اقدام کنند تا مفقودین دیگر که ممکن است هنوز زنده باشند هرچه سریعتر نجات پیدا کنند.

وی از همه ی دستگاه های ذیربط خواست با تمام امکانات ظرف کوتاه ترین زمان ممکن این حادثه را ساماندهی و همه ی تلاش خود را در این راه بکار گیرند.

در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از آخرین یافته ها در خصوص علل وقوع این حادثه ارائه کرد و به تشریح آخرین اطلاعات به دست آمده درباره ی حادثه معدن آزادشهر پرداخت.

در این جلسه که وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی مسئولین ذیربط نیز حضور داشتند آخرین وضعیت معدن آزاد شهر و آخرین اطلاعات بدست آمده از میزان تلفات و علل وقوع حادثه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد گروهی متشکل از وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از متخصصین فنی، ابعاد و زوایای مختلف این حادثه را بررسی و ضمن برنامه ریزی سریع و فوری برای ساماندهی این حادثه، درمان و رسیدگی به وضعیت مصدومان و خانواده های جانباختگان را با جدیت دنبال کنند.