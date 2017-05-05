باور نمی کنم سرمربی استقلال نورافکن را به تیم جوانان ندهد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر حسین پیروانی در واکنش به صحبت های علیرضا منصوریان مبنی بر اینکه امید نورافکن باید همراه این تیم در لیگ قهرمانان آسیا باشد و نمی تواند تیم جوانان را همراهی کند، گفت: علیرضا منصوریان از دوستان خوب و همکار صمیمی من بشمار می رود و خوشحالم که استقلال و منصوریان روزهای خوبی را سپری می کنند.

وی افزود: من نه در موقعیت سرمربی تیم ملی بلکه در جایگاه یک شهروند ایرانی می گویم تیم جوانان متعلق به همه ایرانی ها است. چه استقلالی ها و چه پرسپولیسی ها و چه طرفداران سایر تیم ها. همه ایرانی ها مشتاق هستند ما در جام جهانی زیر ۲۰ سال بدرخشیم و پرچم ایران را به اهتزاز دربیاوریم. امید نورافکن از جمله استعدادهایی بود که در تیم ملی جوانان رشد پیدا کرد و پس از حضور در این تیم مطرح شد و در استقلال به بازی گرفته شد. امید نسبت به تیم ملی جوانان و پرچم ایران احساس دین دارد و الان زمان آن فرا رسیده است که دین خود را ادا کند.

امیر حسین پیروانی ادامه داد: نام ایران دغدغه من، علیرضا منصوریان و همه مربیان است وظیفه من و خواسته ی مردم ایران یک نقطه مشترک دارد و آن، مصاف با تمام قدرت و توان در برابر تیم های همگروه مان در عرصه ی بزرگ جام جهانی است. شک ندارم امروز اگر علیرضا منصوریان سرمربی تیم ملی جوانان بود، او هم این درخواست را از من مطرح می کرد و طبیعتا من اولویت را به تیم ملی جوانان می دادم. چرا که تیم ملی برای بیش از ۷۵ میلیون ایرانی است.

سرمربی تیم جوانان گفت: تاثیر گذاری امید نورافکن در تیم ما به عنوان بازیکن باتجربه و کاپیتان تیم ملی جوانان پررنگ است و امیدوارم علیرضا منصوریان که خود ازمفاخر فوتبال کشور بشمار می رود نسبت به این امر بازنگری داشته باشد و اجازه دهد امید نوارفکن همراه ما در جام جهانی زیر ۲۰ سال حاضر شود. این یک فرصت خوب و استثنایی است برای امید نورافکن، زیرا با درخش در این مسابقات می تواند براحتی لژیونر شود و این اتفاق می تواند از جنبه های مختلف به سود وی، استقلال و فوتبال ایران تمام شود.

پیروانی در پایان خاطرنشان کرد: من یقین دارم تیم بزرگ استقلال با بازیکنانی که در اختیار دارد می تواند در غیاب امید نورافکن نیز به مسیر پر فروغ خود ادامه دهد. علیرضا منصوریان که خود بازیکن تیم ملی بوده، سرمربیگری تیم ملی امید را در کارنامه دارد و حتی در برهه ای روی نیمکت تیم ملی بزرگسالان نشسته به اندازه من دغدغه اعتلای نام ایران را دارد و من نمی توانم باور کنم که او مانع از حضور امید نورافکن در اردوی تیم ملی جوانان برای همراهی این تیم در بازی های جام جهانی زیر ۲۰ سال شود.