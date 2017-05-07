هری پاتر و بچه نفرین شده به برادوی می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نمایش ۲ قسمتی «هری پاتر و بچه نفرین شده» که بر اساس آخرین کتاب جی کی رولینگ تولید و ساخته شده و رکورددار جوایز معتبر «اولیویه» انگلستان است، در تئاتر برادوی ایالات متحده آمریکا نیز به صحنه خواهد رفت.

«هری پاتر و بچه نفرین شده» قرار است در بهار سال ۲۰۱۸ در تئاتر «retrofitted Lyric» برادوی به صحنه برود.

بلیت های این نمایش از اولین روز پیش فروش در وست اند لندن به طول کامل فروخته شد. قرار است به زودی بلیت های تخفیف دار اجرای «هری پاتر و بچه نفرین شده» در بهار ۲۰۱۸ در نیویورک نیز از طریق سایت نمایش «هری پاتر و بچه نفرین شده» به فروش برسد.

جان تیفانی کارگردانی نمایش ۲ قسمتی «هری پاتر و بچه نفرین شده» را بر عهده دارد.