پیشتازی «ماکرون» در برابر «لوپن» در شعب خارج فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های بلژیک اعلام کردند بر اساس اطلاعاتی که آن ها از شعب اخذ رأی خارجی در دُور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دست آورده اند، «آمانوئل ماکرون» نامزد میانه رو از «مارین لوپن» نامزد حزب راست گرای افراطی جبهه ملی فرانسه جلوتر است.

بر اساس اطلاعاتی که روزنامه بلژیکی «لو سویق» (Le Soir) از شمارش آرای شعب اخذ رأی خارجی به دست آورده است، «امانوئل ماکرون» درصد بیشتری از آراء را در این صندوق ها به دست آورده است.

لازم به ذکر است، رأی گیری دُور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در شُعب خارج از این کشور روز گذشته به انجام رسید و در داخل این کشور از ساعت ۸ صبح امروز به وقت محلی آغاز شده است.

دُور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است امروز ساعت ۷ شب به وقت محلی خاتمه یابد.

شایان ذکر است، مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) با پیروزی «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل و «مارین لوپن» از حزب راست گرای افراطی جبهه ملی این کشور به پایان رسید.

گفتنی است، دو نامزد پیروز در روز ۷ مِی (امروز، ۱۷ اردیبهشت) در مرحله دوم با یکدیگر به رقابت پرداخته تا نهایتاً یکی از آن ها به عنوان رئیس جمهور منتخب فرانسه به کاخ الیزه راه یابد.