ناشران باید بازوی کمکی ارشاد در نظارت بر بازار کتاب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی آقامیرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت پس از بازدید از غرفه‌های ناشران در سی امین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه کتاب فرصت خوبی برای ارائه آثار فرهنگی و رشد کتاب و کتابخوانی در کشور است. بنده خودم سابقه کار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته‌ام و با این نمایشگاه و مسائل آن آشنا هستم.

وی در رابطه با شعار این دوره از نمایشگاه کتاب تهران یعنی «یک کتاب بیشتر بخوانیم» گفت: شعار خوبی است ولی به نظر می‌آید بهتر بود می‌گفتند بیشتر از یک کتاب بخوانیم.

میرسلیم در پاسخ به این نکته که در دوره‌ای که شما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودید ممیزی‌ها در خصوص کلمات و عبارات‌ها که در کتاب‌ها می‌آید زیاد بود، گفت: خب خیلی از این‌ها طنز است که دوستان برای من در فضای مجازی می سازند و پخش می‌کنند. به نظر من طنز چیز بدی نیست و اتفاق باعث شادی و نشاط در جامعه می‌شود.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در همین خصوص گفت: واقعیت این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه سنگینی بر عهده دارد و باید از قانون اساسی، دین و تمامیت ارضی کشور دفاع کند و یکپارچگی مرز و بوم ما را حفظ کند یعنی اگر کتابی باشد که به این عناصر صدمه می‌زند و باعث تفرقه می‌شود، باید جلوی انتشار آن را گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: به نظر من اینکه نظارت‌بر انتشار کتاب تنها در وزارت ارشاد متمرکز باشد، درست نیست و باید از طریق انجمن‌های استانی سریع‌تر و بهتر این کار را انجام دهیم و از تجربیات خود ناشران استفاده کنیم.

میرسلیم اضافه کرد: البته نباید از خودمان ساده‌لوحی به خرج دهیم و باید کاری کنیم که ناشران در سطحی قرار گیرند که بازوی کمکی وزارت ارشاد در بحث نظارت باشند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری نظرش را درباره انتقال نمایشگاه کتاب تهران به شهر آفتاب هم این گونه بیان کرد: انتقال نمایشگاه به شهر آفتاب کاری خوبی بود اما باید سازوکاری بهتری پیدا کند.

وی افزود: همچنین نمایشگاه نباید فقط به ۱۰ روز یا ۱۱ روز محدود باشد و ما باید یک نمایشگاه دائمی داشته باشیم چون نمایشگاه حکم یک دانشگاه را دارد که مولفین و مترجمین و افراد اهل فرهنگ و قلم، تجربیات خودشان را به نسل مستعد بعدی منتقل می کنند.

میرسلیم در خصوص مشکلاتی که شهر آفتاب در میزبانی از نمایشگاه کتاب تهران داشته است، گفت: نواقصی در مورد مکان نمایشگاه کتاب تهران هست که باید برطرف شود. به هر حال اینجا یک جای تازه ساز است و این قبیل مشکلات طبیعی است ولی اصل کار انتقال نمایشگاه کتاب از شهر تهران به خارج از آن، اقدامی خوبی بوده است.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در حوزه فرهنگ خاطرنشان کرد: دولت یازدهم کار زیادی به حوزه فرهنگ نداشت و نتوانست وقت صرف آن کند چون درگیر سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها بود؛ فرهنگ نیاز به دقت دارد. همین که وزیر فرهنگ دولت تغییر کرده، نشان می‌دهد اشکالی وجود دارد.

میرسلیم گفت: کار فرهنگ سهل و ممتنع است یعنی ممکن است آسان به نظر بیاید ولی ریزه‌کاری‌هایی دارد که باید در نظر گرفته شود. مثلا بحث آزادی بیان با بحث نظارت و کنترل تلفیق شود تا نفع آن به همه جامعه برسد.

میرسلیم در پاسخ به این سئوال که برنامه شما برای حوزه فرهنگ چیست، اظهار داشت: بنده سابقه کار فرهنگی دارم و خودم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده‌ام و تلاش‌های فروانی را در حوزه فرهنگ مکتوب، هنر و سینما انجام داده ام که همگی یک پیشرفت محسوب می‌شوند. این کارها شکل ارزشی خوب داشتند و اهل فرهنگ و هنر در آن دوره خیلی رشد داشتند. به عنوان مثال نمایشگاه قرآن اولین بار در دوره مسئولیت بنده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نوروز سال ۱۳۷۳ افتتاح و برپا شد.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت: مردم ایران فقط به فکر شکمشان نیستند و به غذای روح و کالای فرهنگی هم نیاز دارند. هر دولتی که می آید باید به فکر فرهنگ ایرانیان هم باشد و حوزه های مختلف نشر و هنر و سینما را مد نظر داشته باشد.