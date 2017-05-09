رسول نجفیان کارگردان و بازیگر تئاتر درباره جدیدترین برنامه های خود در زمینه کارگردانی تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: قصد تولید و اجرای پروژه موزیکال «بیژن و منیژه» را دارم چون یکی از شادترین داستان های شاهنامه فردوسی است که پایانی خوشی هم دارد. این پروژه نمایشی دارای حدود ۶۰ بازیگر است.

وی ادامه داد: همچنین قصد تولید پروژه دیگری را هم با عنوان «محیط بان های مهربان» با موضوع محیط زیست دارم که این نمایش هم به صورت موزیکال اجرا می شود. «محیط بان های مهربان» هم دارای حدود ۱۰ بازیگر است.

این هنرمند با سابقه تئاتر درباره گروه بازیگری ۲ پروژه «بیژن و منیژه» و «محیط بان های مهربان»، اظهار کرد: این ۲ پروژه با حضور بازیگران جوان، فعال و مستعد تئاتر اجرا خواهند شد.

نجفیان درباره زمان و مکان اجرای این ۲ اثر نمایشی، یادآور شد: صحبت های اولیه را با رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و معاون هنری سازمان انجام داده ایم و اگر شرایط فراهم شود این ۲ نمایش را در فصل پاییز در پردیس تئاتر تهران روی صحنه خواهیم برد.

وی که پیشتر نمایش «رستم و سهراب» را هم به صورت موزیکال و برگرفته از شاهنامه فردوسی به صحنه برده بود، درباره چرایی تداوم نداشتن تولید و اجرای آثاری، تأکید کرد: متأسفانه حمایتی از تولید و اجرای چنین آثاری نمی شود. زمانی که «رستم و سهراب» را اجرا کردیم، خودروی شخصی ام را فروختم تا بتوانم دستمزد عوامل را پرداخت کنم. البته برای رسانه های تصویری پنج داستان از شاهنامه فردوسی را ضبط کردیم ولی برای اجرای این آثار بر صحنه تئاتر نیازمند حمایت مالی هستیم.

این بازیگر و کارگردان تئاتر در پایان عنوان کرد: اگر حمایت لازم برای تولید آثاری برگرفته از شاهنامه فردوسی وجود داشته باشد، به نحو احسن چنین آثاری را تولید و اجرا می کنیم.