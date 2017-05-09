به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرسلیم پیش از ظهر سه شنبه در جمع مردم و دانشجویان در دانشگاه اصفهان با اظهار خوشحالی از حضور در جمع دانشجویان اظهار داشت: دانشگاه خانه من است و من با دانشجویان بیش از مابقی افراد احساس راحتی دارم.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی سرمایه اصلی هر کشوری برای دسترسی به اهداف محسوب می‌شود، افزود: بیکاری نیروی انسانی خسارت بارتر از رکود سرمایه مالی است و به همین دلیل در کشورهای پیشرفته ارزش سرمایه انسانی بیش از ۶۰ درصد است.

کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: پیشرفت کشور ایران تنها با اهمیت دادن به نیروهای انسانی دانشمند، فداکار و پاک دست و پرورش دانشجویان تحصیل کرده ممکن می‌شود.

سند ۲۰۳۰ نشانه نبود اهمیت برای نیروهای انسانی کشور است

وی سر تعظیم فرود آوردن در برابر سند ۲۰۳۰ را ناشی از خودباختگی برشمرد و گفت: از سال ۱۳۸۳ کارشناسان ایرانی شروع به تدوین سیاست‌های نظام در آموزش کردند و هم اکنون چند سند مهم تحول آموزش و پرورش، سند سیاست‌های کلی آموزش و پرورش و سند نقشه جامع علمی کشور نیز آماده شده و بر این اساس هیچ دلیل منطقی برای پپذیرش چنین سند ۲۰۳۰ یونسکو وجود ندارد.

میرسلیم اضافه کرد: گرچه سند ۲۰۳۰ درباره روش‌های آموزشی و انتقال معلومات است اما مبنای تدوین سند ۲۰۳۰ سکولاریسم، جدایی دین از سیاست و فراموشی معنویات است که با فرهنگ ما هیچ نوع تناسبی ندارد.

وی تاکید کرد: اکنون اجرای اسناد ایرانی خودمان را مغفول نهاده و سندی با مبنای معنویت زدایی بدون اطلاع مردم و مسئولان و بدون تصویب و ابلاغ اجرا می‌شود که جای تامل دارد، حتما لازم است رهبر انقلاب به ما تذکر دهند تا بیدار شویم و بدانیم چگونه درباره کشورمان عمل می‌کنیم؟.

کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه همین سند نشان می‌دهد هنوز قدر نیروی انسانی خود را نمی‌دانیم، ابراز داشت: من سخنرانی خود را در دانشگاه برقرار کردم تا اهمیت به نیروی انسانی و دانش را نشان دهم.

ارزشمندترین افراد برای کسب تصدی‌های مهم کشوری جوانان ایرانی هستند

وی با تاکید بر اینکه افتخاری وی حضور ۴۵ ساله در دانشگاه است، اضافه کرد: ارزشمند ترین افراد برای کسب تصدی‌های مهم کشوری را جوانان با هوش، فکور و دانشمند ایرانی می‌دانم و به جای رفیق‌بازی از این افراد در کابینه خود استفاده می‌کنم.

میرسلیم با اشاره به اینکه سند اقتصادی مقاومتی موجب افتخار کشور بهترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور است، تاکید کرد: جای تاسف است که از زمان تدوین در بهمن ۹۲ تاکنون پیشرفت چشمگیر و کار عملیاتی در زمینه استفاده از این سند نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه اشتغال از مهم‌ترین بندهای سند اقتصاد مقاومتی است، گفت: وضعیت کنونی کشور نشان می‌هد اهمیتی به رفع مشکلات جوانان داده نشده و به شکل عملیاتی برای کاهش رشد بیکاری اقدامی نکرده‌ایم، دولت این گونه اقتصاد مقاومتی را جرایی کرده‌ است؟.

این کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با طرح این مطلب که دولت به جای اداره کشور خودش را اداره می‌کند، تصریح کرد: یک سوم سفرهای رئیس جمهور ما در زمان تبلیغات انتخاباتی انجام شده است و برخی طرح ها را در چندین دولت افتتاح کرده‌ایم.

وی ادامه داد: رسیدن راه‌آهن به همدان را موجب افتخار می‌دانند اما از دیدگاه ما این امر این شتاب در افتتاح همراه با تظاهر بوده است و راه‌آهن به بهره برداری درستی نرسیده است.

میرسلیم با بیان اینکه دولتی که به مردم احترام نگذارد موفق نمی شود، اضافه کرد: نباید از هر روش و ابزاری برای کسب رأی مردم استفاده کنیم.

فروش نفت همانند سوزاندن اسکناس است

این کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از اینکه برخلاف تاکید سند اقتصاد مقاومتی به نبود اتکاء به نفت خام مسئول مربوطه دولتی افزایش فروش نفت را مورد افتخار قرار داده است، اظهار داشت: فروش نفت خام مغایر اقتصاد مقاومتی است چراکه ماده اولیه برای تولید کالاهای میانی و محصولات با دوام محسوب می‌شود و فروش نفت خام همانند سوزاندن اسکناس و سرمایه مالی کشور است.

وی اجرای سیاست در شعار و عمل متفاوت برشمرد و گفت: جمعه گذشته در روند مناظره رئیس جمهور این مطلب را بار دیگر تکرار کرد که رشد اقتصادی را به هشت درصد رسانده است، ۶ درصد از این رشد از راه فروش نفت بوده است و این در حالی است که هر درصد رشد اقتصادی باید ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کند.

میرسلیم اظهار داشت: انتظار داریم دولت راستگویان با مردم صادقانه صحبت کند و به جای شعار و وعده گزارش عملکرد بدهد.

فساد اقتصادی چون موریانه پایه‌های استوار نظام را سست می کند

وی با تصریح این نکته خطاب به دولتی‌ها که به عشق اینکه آمریکا به روی شما لبخند بزند فرصت ها را سوزاندید، ابراز داشت: اولویت من برای آینده کشور این است که تکلیف فساد اقتصادی را مشخص کنم چراکه چون موریانه پایه‌های استوار نظام را سست و نابود می‌سازد.

این کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: وجود فساد در کشور موجب می‌شود حقوق نجومی را قانونی جلوه دهیم که از دیدگاه ما به معنای زد و بند قوه مجریه و مقننه است.

وی ادامه داد: خطاب به قوه قضائیه می‌گویم که اگر کسی در دولت من مبتلا به رشوه و فساد بود معرفی کنید تا قلم پایش را بشکنم، همه اینها به شرطی ممکن است که برادر و نزدیکان فرد گرفتار فساد نباشند.

میرسلیم در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تقویت پول ملی اشاره و ابراز داشت: سه برابر کردن یارانه ها با حرف ممکن نمی‌شود و تقویت ارزش پول ملی ضروری است و ارزش پول ملی با تلاش و اشتغال مولد حاصل می شود.

وی اضافه کرد: گرچه من هم‌خط سیاسی با روحانی نیستم اما حاضر به همکاری با وی برای کمک به ملت ایران و رشد کشور شدم اما روحانی به حرف و راهکارهای من گوش نسپرد.

آقای هاشمی اعتقاد داشت رئیس جمهور باید در مسیر رهبری باشد

این کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برای خدمت به کردن و نه قدرت‌طلبی به میدان آمده است، گفت: آقای هاشمی رفسنجانی در ۱۹ دی بیان داشت که گره مشکلات این کشور باز نمی شود مگر اینکه رئیس جمهور ما در مسیر رهبری باشد که این سخن به واقع در راه رشد و پیشرفت کشور سرنوشت ساز و مهم است.

میرسلیم در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دانشجویان اصفهان پاسخ به سوالی با بیان اینکه یک پنجم جمعیت و اقتصاد کشور در تهران است، اظهار داشت: باید در ارتباط با مناطق محروم رسیدگی جدی انجام شود که این امر با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت منطقه‌های مختلف امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: برای رسیدم به این چشم‌انداز انتخاب افراد عادل، معتقد به عدالت و رفتار عادلانه ضرورت دارد و نیازمند صداقت و پاک‌دستی مسئولان مربوطه نیز هست.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توجه شایسته سالاری در کشور را ضروری برشمرد و گفت: در این راستا باید با توجه به توانایی افراد و بدون توجه به حزب و جناح عمل کرد.

به دلیل آزادی در فرهنگ استیضاح شدم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر خفقان در دوران وزارت خود، با طرح این موضوع که در دوران وزارت خود به دلیل آزادی در فرهنگ استیضاح شده است، اظهار داشت: کتابی در دوران من نوشته شده بود که خلاف باورهای مردم بود، هرچند در این زمینه توبه کردم و از نمایندگان نیز عذر خواستم.برخی برای اینکه کیسه های خود را پر کنند به بی هنری روی آوردند و من را متهم به خفقان کردند.

میرسلیم با بیان اینکه اشتغال جوانان از مهم ترین برنامه های وی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری است، گفت: ما تحریم های سخت مانند نداشتن سلاح را در دوران جنگ به همت جوانان آن زمان پشت سر گذاشتیم و کوشش های ما در جهاد خودکفایی تحریم‌ها را بی اثر کرد.

وی با بیان اینکه برداشتن تحریم‌ها خوب است اما به معنای آن نیست که در صورت تحریم ذلیل خواهیم بود، گفت: با واردات دو درصدی موافق هستم اما نباید اجازه دهیم کالای ایرانی به دلیل واردات بی رویه سرکوب شود.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با نقل خاطره‌ای اظهار داشت: ۱۵ سال پیش در جلسه ای که روحانی رئیس آن بود این مطلب مطرح شد که ما باید سراغ مبانی فنی برویم و مبانی دینی نیز توسط فقها و عالمان بیان شود.

وزیر جمهوری اسلامی نمی تواند بدون اتکاء به مبانی اعتقادی موفق شود

وی اضافه کرد: همان شب کتابی را با عنوان حکومت و تدین نوشتم تا اثبات کنم وزیر جمهوری اسلامی نمی تواند بدون اتکاء به مبانی اعتقادی موفق شود.

میرسلیم با تاکید بر اینکه باید وزرا باید پای قانون اساسی، رهبری و اسلام بایستند، ابراز داشت: اگر یک وزیر بخواهد در برابر رهبری نیز نظریه پردازی کند غوغا می‌شود؛ در مقام اجرا باید از رهبری تبعیت کنیم نه اینکه با خفت در برابر ۲۰۳۰ تسلیم شویم.

وی با اشاره به اینکه از سال ۵۴ در دانشگاه حضور داشته و همه شعارهای آزادی و خفقان را تجربه کرده و کتکش نیز خورده است، خطاب به دانشجویان بیان داشت: قدر آزادی بیان امروز را بدانید که شبیه ندارد.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی در ارتباط با رفع حصر بیان داشت: زمانی که انتخابات صورت گرفت در سال ۸۸ دم از تقلب زدند و آقای هاشمی نیز در مجمع این مطلب را بیان کرد؛ من در دولت هاشمی انتخابات برگزار کردم و معاون سیاسی وزیر کشور بودم و بر این اساس به ایشان گفتم که بیش از ۵ درصد تقلب و تخلف در انتخابات ممکن نیست.

وی با اشاره به اینکه در سال ۸۸ سی درصد اختلاف رای وجود داشت که این حجم تقلب امکان پذیر نیست، ابراز داشت: این درست نیست که هر کسی در اقلیت است همه چیز را زیر سوال ببرد؛ آن زمان عده ای خناس‌وار موسوی را مدیریت و اعلامیه برایش نوشتند.

میرسلیم تاکید کرد: سران فتنه باید محاکمه می‌شدند اما به اندازه‌ای مشکلات مختلف پیش آمد که ضرر محاکمه از حصر بیشتر بوده است.