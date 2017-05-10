​آغاز توزیع یارانه ۲۰ میلیارد تومانی میان کارخانجات لبنی

رضا باکری در گفتگو با مهر اظهارداشت: چک این مبلغ امروز به بانک فرستاده شده تا میان کارخانجات توزیع شود.

وی اضافه کرد: مبلغ مذکور ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که ۵۰ میلیارد تومان آن به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید توافقی شیرخام تعلق گرفته و ۱۵۰ میلیارد تومان آن نیز به عنوان مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده که در فاز اول ۲۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور درباره تاثیر پرداخت این مشوق بر روی صادرات، اضافه کرد: شرکت‌ها، صرفه نظر از مقدار عدد پرداختی، همین که هیات دولت تعهد کرده بود این مبلغ را به آنان بپردازد، نسبت به افزایش میزان صادرات خود اقدام کردند به این امید که مابه التفاوت قیمت‌های جهانی و قیمت داخلی را از محل این یارانه پوشش بدهند.

باکری ادامه داد: همین مساله سبب شد تا میزان صادرات ما رشد کند و از ۶۲۴ میلیون دلار در ۹۴ به ۷۷۳ میلیون دلار در سال ۹۵ برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات محصولات لبنی به روسیه نیز افزود: تقریبا ۹۰ درصد موانع و مشکلات صادرات به روسیه در طول یکسال گذشته برطرف شده است، فقط مقداری در بحث‌های گشودن ال سی و انتقال وجه از طریق سیستم‌های بانکی مشکلاتی وجود دارد که این مسائل نیز با توافقاتی که بین بانک مرکزی ایران و روسیه انجام شده در شرف حل و فصل شدن است؛ تصور بنده این است در سال‌جاری کارخانجات لبنی نتیجه تمام زحماتی را که برای برطرف کردن موانع صادرات در سال ۹۵ کشیده‌اند، خواهند دید و به نتایج به مورد نظر خواهیم رسید.