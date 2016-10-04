رشد ۳.۶ درصدی صادرات لبنیات/ هنوز بازاری در روسیه نداریم

رضا باکری در گفتگو با مهر درباره شرایط بازار لبنیات اظهارداشت: اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده و مساله‌ای وجود ندارد، تعدادی از کارخانجات کوچک به طور مرتب در حال تعطیل شدن هستند اما کارخانه‌های بزرگ چندان از این وضعیت متاثر نیستند و فقط باید فکری به حال واحدهای کوچک کرد.

وی اضافه کرد: صادرات لبنیات به بازارهای جهانی جز روسیه مشکلی ندارد و فقط صادرات این محصولات به روسیه با چالش‌هایی همراه شده است.

دبیرانجمن صنایع لبنی کشور افزود: شرکت‌های لبنی در تلاش هستند به بازارهای روسیه ورود کنند.

باکری با بیان اینکه در طول سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزارتن فرآورده‌های لبنی به ارزش حدود ۶۲۰ میلیون دلار از کشور صادر شد، افزود: میزان صادرات لبنیات در ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳.۶ درصد افزایش داشته است.

وی درباره صادرات به روسیه توضیح داد: حدود ۶ تا ۷ کانتینر فرآورده لبنی به این کشور صادر شده که همه این محموله‌ها جنبه بازاریابی داشته‌اند و ما نتوانستیم محموله‌های تجاری با حجم بالا به این کشور ارسال کنیم.

باکری بزرگترین مانع بر سر راه صادرات به روسیه را بازاریابی عنوان کرد و گفت: بزرگترین مشکل ما، بازاریابی است و اینکه تجار نمی‌توانند مشتری‌های مطمئن برای کالاهای خود پیدا کنند.

وی درباره بالا بودن قیمت تمام شده تولید در ایران نیز اظهارداشت: دولت مصوب کرده ۲۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی برای صادرات لبنیات اختصاص پیدا کند که همین اقدام باعث شده مشکل تفاوت قیمتی حل شود.

دبیرانجمن صنایع لبنی کشور درباره طرح توزیع شیر در مدارس نیز اضافه کرد: بنده اطلاعی از زمان آغاز اجرای این طرح ندارم و فکر می‌کنم وزارت آموزش و پرورش، خود در این زمینه با کارخانجات قرارداد می‌بندد.