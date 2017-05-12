حسین هوشیار به خبرنگار مهر گفت: با نگاه تخصصی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری به نگهداری اماکن الحاق باغ موزه قصر به این سازمان انجام شد که یک اتفاق مثبت بود و فرصتی تلقی می شود چون اعتبارات پایدار برای نگهداری اماکن در این سازمان پیش بینی شده است. این الحاق در راستای هماهنگی های انجام تا راهبری آن ساده تر شود.

وی گفت: در وهله اول قرارداد صد نفر از کارکنان تثبیت و طرف قرارداد آنها شهرداری شد، تاکنون آنها با پیمانکار قرارداد می بستند و ممکن بود تا چهار ماه هم نتوانند حقوق بگیرند. از حیث تخصصی نیز با توجه به معاونت های تخصصی که در ساختار پیش بینی شده، باغ موزه قصر به عنوان مرکز خاص اعلام شد و در جلسه ای که داشتیم هر یک از معاونت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری ملزم به شهرداری شدند که ارتقای فعالیت های باغ موزه را به همراه خواهد داشت.

هوشیار گفت: معاونت اجتماعی از واگذاری موزه خودداری می کرد تا اینکه دو ماه قبل دستور آن داده شد و یک ماه روند واگذاری آن طول کشید، ما از قبل هم بودجه مستقل داشتیم همین اعتبارات دوباره تجدید شد. منتهی تاکنون هزینه ها صرف نگهداشت مجموعه می شد نه فعالیت.