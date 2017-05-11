به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این کتاب طنز که به تازگی منتشر شده، ادامه‌ ماجراهای «خانواده سلطنتی بی‌تربیت‌ها» است که چهار شماره قبل آن در سال‌های گذشته از سوی کانون به چاپ رسیده است.

بر اساس این گزارش، راوی جزیره‌ بی‌تربیت‌ها پسری نوجوان است که ماجراهای خود و خانواده‌اش در یک کاخ را تعریف می‌کند. آن‌ها بازماندگان یک سلسله هستند و به عنوان مراقب و راهنما در کاخ باقی‌ مانده‌اند.

در این دوره از نمایشگاه، کتاب‌های «قایم موشک (مجموعه ۱۰۰ تایی‌ها)»، «راز خانه سه خواهرون» و «بچه‌ی گروفالو» از تولیدات کانون نیز در پنج روز اول با استقبال خوب مخاطبان روبه‌رو و به ترتیب در رده پرفروش‌ترین‌های چاپ اول قرار داشت.

بر همین اساس، کتاب‌های «گروفالو»، «زیبا صدایم کن»، «بردیا و ملکه سرزمین عاج»، «هستی»، «شاهزاده خانومی در مترو»، «راز باغ متروک» و «آرزوی سوم» نیز از جمله کتاب‌های تجدید چاپی کانون است که به ترتیب در شمار پرفروش‌های این دوره از نمایشگاه هستند.

همچنین، «دست به دست»، «عروسک سارا»، «چوب چین»، «دومینو» و لوح فشرده «بارون میاد جرجر» به ترتیب سرگرمی‌هایی هستند که در نمایشگاه کتاب تهران جزء پرفروش‌ترین محصولات کانون به شمار می‌روند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا پایان روز ۲۳ اردیبهشت در بخش‌ «کودک و نوجوان»، سالن B۴، غرفه‌ ۴۴ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران واقع در «شهر آفتاب» آزادراه خلیج فارس (اتوبان تهران- قم) روبه‌روی مرقد مطهر امام خمینی(ره) همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.