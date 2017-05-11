مردم دشت آزادگان سهم خوبی از اشتغال نفتی منطقه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سعید نیا پیش از ظهر امروز در سالن جلسات فرمانداری هویزه خطاب به وزیر نفت گفت: بعد از گذشت ایام سخت دفاع مقدس به لحاظ تغییرات اقلیمی که کشاورزی در هور داشتند، متأسفانه مشکلات معیشتی پیدا کرده و تحمل آن برای مردم سخت شده است. صنعت نفت بعد از اکتشاف میادین در این منطقه که به صورت مشترک اداره می شود، مردم میزبان خوبی برای متخصصان این صنعت بودند.

وی با اشاره به اینکه مردم انتظاراتی را از صنعت نفت دارند، گفت: تاکنون کارهای خوبی انجام شده ولی کافی نیستند. به هر حال هم اکنون اشتغال مردم با وضعیت کشاورزی موجود (در منطقه دشت آزادگان ای. سی آب از دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۲۰۰ است، در منطقه بستان نیز چهار هزار تا نقطه صفر مرزی نیز هفت هزار است) مقرون به صرفه نیست.

سعیدی نیا با اشاره به اینکه مطالبه به حق مردم این مناطق اشتغال جوانان است، بیان کرد: در زمینه اشتغال نفت و میادین آن، مردم دشت آزادگان سهم خوبی ندارند. درخواست داریم تا وزیر نفت عنایت ویژه ای به مردم این منطقه داشته باشد.

فرماندار دشت آزادگان تصریح کرد: این منطقه سرشار از نعمت های متفاوت است. فرزندان این مرز و بوم در رشته های مختلف تحصیل کرده و تقاضا داریم که وزارت نفت جذب نیروهای بومی را در اولویت قرار بدهد.

سعیدی نیا خطاب به وزیر نفت گفت: این حضور وزیر نفت در تاریخ دشت آزادگان که اولین بار است، به ثبت می رسد و امیدوارم برای مردم و توسعه منطقه منشأ خیری باشد.